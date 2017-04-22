«Нас гораздо больше!»: дальнобойщики ответили Медведеву на заявление о числе бастующих водителей / В Екатеринбурге – новый общий сбор на ЕКАД против «Платона»

Публикации за 22.04.17

В Екатеринбурге дальнобойщики сегодня устроили дополнительный общий сбор, чтобы ответить на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о 480 бастующих против системы «Платон» водителях большегрузов. По самым скромным оценкам активистов, только в Свердловской области в протесте участвуют более 500 машин.

Как сообщил NDNews.ru один из участников протеста Андрей Гуров, мероприятие началось в 12 часов на 30 километре ЕКАД. «Мы предложили несогласным с системой «Платон» собраться здесь и сформулировать коллективное обращение к Медведеву. У него неверные данные о том, сколько в действительности человек участвует в забастовке. Нас гораздо больше! Здесь, в протестном лагере на 30 км, мы выставили с 27 марта 12 большегрузных машин, но всего по Свердловской области таких автомобилей около 500. Они в разных местах, но также на простое», – отметил собеседник агентства.

19 апреля на встрече с Госдумой премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что количество дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон», незначительно и составляет 480 человек, в то время как уже зарегистрировалось в системе 800 тыс. водителей. «Это те люди, которые хотят работать не в серой, а в белой зоне, а часть людей, которая выступает с определенными требованиями, в этой системе как раз не зарегистрирована», – сказал Медведев.

В ходе своего выступления Медведев также отметил падение на четверть загруженности трасс из-за введения системы «Платон». Сборы от этой системы, как уточнил Медведев, в настоящий момент составляют 20 млрд руб.

Данные самих активистов о числе бастующих разнятся. В частности, по информации ассоциации «Дальнобойщик», в стачке принимают участие от 2,5 до 6 тысяч человек, по сведениям Объединения перевозчиков России – 40% от 1,5 млн водителей. Акцию протеста также поддерживают шоферы малотоннажных грузовиков и таксисты.​

«Платон» – система взимания платы с грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 т. Разработчиком и оператором «Платона» является компания РТИТС, которой владеет Игорь Ротенберг, а также структуры «Ростеха» и «РТ-Инвест». Согласно задумке властей, средства, собираемые с водителей, должны идти в федеральный бюджет и тратиться на ремонт и содержание дорог, а также на развитие транспортной инфраструктуры в целом.​

Бессрочные протесты дальнобойщиков в России начались 27 марта после того, как стало известно о введении с 15 апреля повышенной платы за проезд большегрузов. Согласно новой мере за каждый километр водителям теперь придется заплатить на 25% больше, чем раньше. Оплата по новому тарифу должна составить 1,91 руб. за 1 км. Прежний тариф составлял 1,53 руб. за 1 км.

Среди заявленных целей забастовки, в частности, отмена системы «Платон», ликвидация транспортного налога, предоставление перевозчикам обоснования расчетов размера акциза на топливо, настройка режима труда и отдыха водителей под реалии России, а также отставка правительства.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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