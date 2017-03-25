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Общество

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Публикации за 25.03.17

Миллион против «Платона» / Дальнобойщики не отказались от забастовки, несмотря на уступки властей

Миллион против «Платона» Дальнобойщики не отказались от забастовки, несмотря на уступки властей

Дальнобойщики рассчитывают, что во всероссийской акции против системы взимания платы «Платон», запланированной на 27 марта, примут участие более 1 миллиона человек. Об этом сообщил председатель Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин в комментарии радиостанции «Говорит Москва. По его словам, в протестной акции примут участие ОПР, Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов (МПВП) и отдельные региональные союзы.

«От нас будут более 10 тысяч человек, от МПВП и союзов информацию я дать не могу, а по России из двух миллионов единиц транспорта порядка 60 процентов – это частные перевозчики, и из частных перевозчиков процентов 80 нас поддерживают. То есть в среднем будут более миллиона участников», – заявил Бажутин, добавив, что все мероприятия, не считая митингов в крупных городах, будут проходить в рамках, не требующих согласования с властями. Между тем, ранее в МВД РФ сообщили, что в ведомство поступило заявление о принуждении дальнобойщиков к протестам против «Платона». В полицейском главке пообещали проверить полученную информацию.

Лидер ОПР уточнил, что в рамках акции протеста планируется остановить трафик грузоперевозок: «Большое количество грузоперевозчиков остановятся, и не будут брать загрузки. Скорее всего, большая их часть все-таки будет стоять на базах». Помимо этого, организаторы намерены в крупных городах выстроить вдоль дорог автоколонны дальнобойщиков, но без лозунгов и плакатов, а с символикой профсоюзных организаций и объединений, добавил Бажутин. «Кроме того, мы будем подавать заявки на проведение митингов в крупных городах, но точный день еще не определен», – сообщил он.

Бажутин предупредил, что акция будет бессрочной и продлиться до тех пор, пока власти не выполнят главное требование протестующих – отменить систему «Платон» и огромные штрафы за перегруз. Ранее сообщалось, что дальнобойщики намерены выдвинуть и политические требования. «Мы требуем отставки правительства и выражаем недоверие президенту как гаранту Конституции. Мы на себе испытали весь арсенал противодействия со стороны правоохранителей и судебной системы, когда невозможно реализовать свое право на свободу собраний», – говорилось в заявлении дальнобойщиков.

Коллега Бажутина Михаил Курбатов отметил в комментарии РБК, что большая часть водителей большегрузов примут участие в «пассивной» забастовке, выстроив колонны из автомобилей вдоль дорог. По его словам, точное число протестующих должны определить на сегодняшней общей встрече. «Понятно, что люди запуганы, они боятся громко заявить протест», – уверяет член ОПР. Он отметил, что на встрече также планируется обсудить формы активных протестов.

Дальнобойщики не отказались от планов проведения забастовки, несмотря на то, что власти пошли им на уступки: накануне премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому тариф системы «Платон» с 15 апреля повысится на четверть – до 1,91 рубля за километр. Решение снизить тариф принял в четверг, 23 марта, глава правительства на встрече с представителями автоперевозчиков. Сегодня стало известно, что премьер поручил Минтрансу, МЭР и Минфину проработать вопрос введения скидок в системе «Платон» в зависимости от величины пробега автомобиля.

Москва, Светлана Петрова

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