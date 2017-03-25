Миллион против «Платона» / Дальнобойщики не отказались от забастовки, несмотря на уступки властей

Публикации за 25.03.17

Дальнобойщики рассчитывают, что во всероссийской акции против системы взимания платы «Платон», запланированной на 27 марта, примут участие более 1 миллиона человек. Об этом сообщил председатель Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин в комментарии радиостанции «Говорит Москва. По его словам, в протестной акции примут участие ОПР, Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов (МПВП) и отдельные региональные союзы.

«От нас будут более 10 тысяч человек, от МПВП и союзов информацию я дать не могу, а по России из двух миллионов единиц транспорта порядка 60 процентов – это частные перевозчики, и из частных перевозчиков процентов 80 нас поддерживают. То есть в среднем будут более миллиона участников», – заявил Бажутин, добавив, что все мероприятия, не считая митингов в крупных городах, будут проходить в рамках, не требующих согласования с властями. Между тем, ранее в МВД РФ сообщили, что в ведомство поступило заявление о принуждении дальнобойщиков к протестам против «Платона». В полицейском главке пообещали проверить полученную информацию.

Лидер ОПР уточнил, что в рамках акции протеста планируется остановить трафик грузоперевозок: «Большое количество грузоперевозчиков остановятся, и не будут брать загрузки. Скорее всего, большая их часть все-таки будет стоять на базах». Помимо этого, организаторы намерены в крупных городах выстроить вдоль дорог автоколонны дальнобойщиков, но без лозунгов и плакатов, а с символикой профсоюзных организаций и объединений, добавил Бажутин. «Кроме того, мы будем подавать заявки на проведение митингов в крупных городах, но точный день еще не определен», – сообщил он.

Бажутин предупредил, что акция будет бессрочной и продлиться до тех пор, пока власти не выполнят главное требование протестующих – отменить систему «Платон» и огромные штрафы за перегруз. Ранее сообщалось, что дальнобойщики намерены выдвинуть и политические требования. «Мы требуем отставки правительства и выражаем недоверие президенту как гаранту Конституции. Мы на себе испытали весь арсенал противодействия со стороны правоохранителей и судебной системы, когда невозможно реализовать свое право на свободу собраний», – говорилось в заявлении дальнобойщиков.

Коллега Бажутина Михаил Курбатов отметил в комментарии РБК, что большая часть водителей большегрузов примут участие в «пассивной» забастовке, выстроив колонны из автомобилей вдоль дорог. По его словам, точное число протестующих должны определить на сегодняшней общей встрече. «Понятно, что люди запуганы, они боятся громко заявить протест», – уверяет член ОПР. Он отметил, что на встрече также планируется обсудить формы активных протестов.

Дальнобойщики не отказались от планов проведения забастовки, несмотря на то, что власти пошли им на уступки: накануне премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому тариф системы «Платон» с 15 апреля повысится на четверть – до 1,91 рубля за километр. Решение снизить тариф принял в четверг, 23 марта, глава правительства на встрече с представителями автоперевозчиков. Сегодня стало известно, что премьер поручил Минтрансу, МЭР и Минфину проработать вопрос введения скидок в системе «Платон» в зависимости от величины пробега автомобиля.

Москва, Светлана Петрова

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