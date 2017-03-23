С «Платона» не убудет: власти пообещали дальнобойщикам очередные льготы / ... накануне всероссийской забастовки перевозчиков

Публикации за 23.03.17

Российские власти в преддверие всероссийской акции протеста дальнобойщиков против системы «Платон», намеченной на 27 марта, пошли навстречу перевозчикам в надежде «разрулить» напряженную ситуацию или хотя бы снизить градус накала. Премьер Дмитрий Медведев сегодня на встрече представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок высказался за продление льготного периода в системе взимания оплаты с дальнобойщиков за ремонт дорог и предложил повысить тариф только на 25%.

«Считаю, мы могли бы эту экспериментальную часть не сплющить, а растянуть», – заявил глава правительства. Также Медведев предложил «отказаться <…> на время от более жестких решений» и «проиндексировать тариф на ближайшее время на меньшие суммы – на 25% к установленному сегодня тарифу», сообщает «Интерфакс».

Премьер-министр также заявил о разумности идеи снижения тарифа в системе «Платон» для большегрузов, которые ездят чаще. «Она экономически разумно выглядит – чем больше ездишь, тем меньше платишь… В этом есть определенный резон, – отметил Медведев. – Я пока не говорю «да», но точно продумать, просчитать это было бы можно».

Медведев также пообещал дать кабмину поручение проработать вопрос повышения штрафов за отказ от регистрации в системе, заметив, что необходимость этого «признают все», сообщает «Коммерсантъ». Он также заявил о планах открыть в Сети специальный портал, на котором будут публиковаться отчеты о проектах, на которые будут поступать сборы с плательщиков системы «Платон».

Ранее сообщалось, что власти после отказались от повышения тарифа в системе «Платон» с 1 февраля, как предполагалось ранее. По словам первого замглавы Минтранса России Евгения Дитриха, «повышение в 2017 году будет позже» и однократно, а не двукратно, как предполагал кабмин. Этот вопрос сейчас прорабатывается в ведомстве, после чего документы будут представлены в правительство.

Изначально Минтранс планировал, что тариф для грузовиков в системе «Платон» повысят в феврале 2017 года – с нынешних 1,53 руб. до 2,61 руб., а в июне – до 3,06 руб. Такие планы власти озвучивали прошлой осенью. «Год система «Платон» отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф, – заявил глава Минтранса в конце декабря. – Это нужно сделать в 2017 году». При этом министр заявил, что на данный момент на строительство и модернизацию дорожной инфраструктуры тратятся средства бюджета.

В конце января газета «Ведомости» сообщила, что плата в системе «Платон» может быть увеличена в апреле сразу вдвое – до 3,06 руб. за километр. Издание со ссылкой на источники отмечало, что это может произойти 1 или 15 апреля.

Как сообщал «Новый День», Объединение перевозчиков России (ОПР), Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов (МПВП) и ассоциация «Дальнобойщик» объявили о проведении всероссийской акции протеста, которая должна стартовать 27 марта. По словам лидера ОПР Андрея Бажутина, в этот день водители фур намерены встать вдоль дорог в крупных городах по всей стране. Организаторы хотят максимально затруднить товарооборот, обратив таким образом внимание властей на свои проблемы. Предполагается, что участие в мероприятии примут около 7 тысяч дальнобойщиков из 45 регионов, в ряде регионов к ним присоединятся фермеры и таксисты. Главное требование – отменить систему «Платон» и огромные штрафы за перегруз. Заодно дальнобойщики выдвинут и политические требования – отправить правительство в отставку.

Напомним, система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам «Платон» с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу более 12 тонн, была введена 15 ноября 2015 года. Тогда по всей стране прокатилась волна акций протеста дальнобойщиков, в итоге власти решили снизить первоначальный тариф в 3,73 рубля за километр до 1,53 рубля, пообещав вернуться к этому вопросу осенью 2016 года, что в итоге и произошло.

Сегодня размер штрафа для перевозчиков за неоплату проезда по федеральным трассам составляет 5 тыс. рублей для владельцев российских транспортных средств, а если грузовик принадлежит иностранному перевозчику – для водителей. За повторное нарушение грозит штраф в 10 тыс. рублей. Штраф может выписываться 1 раз в сутки.

В 2016 году чиновники рассчитывали собрать в рамках системы «Платон» 20 миллиардов рублей. Но, похоже, этого оказалось не так уж много с учетом обязательной выплаты оператору системы 10,6 млрд рублей в год. Недаром в ноябре 2016 года появилась информация о планах чиновников Минтранса распространить действие «Платона» на грузовые автомобили массой от 3,5 до 12 тонн.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 23.03.17

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