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Транспорт

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Публикации за 23.03.17

Сибирские дальнобойщики отказались участвовать в мартовской акции протеста против «Платона

Сибирские дальнобойщики отказались участвовать в мартовской акции протеста против «Платона

Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков не будет участвовать во всероссийской забастовке дальнобойщиков в знак протеста против системы «Платона» и экономической политики кабмина России, намеченной на 27 марта. По словам руководителя ассоциации Вячеслава Трунаева, «мы против взимания платы с большегрузных автомобилей за проезд по федеральным трассам», но полная остановка работы приведет лишь к огромным штрафам и разорению компаний.

«Всеобщей забастовки не может быть в принципе, поскольку транспортные компании связаны договорными условиями с грузоотправителями, многие закредитованы, на них лежит груз социальных обязательств перед своими сотрудниками, – указал глава Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (цитата по изданию Тайга.Инфо). – Остановка работы приведет лишь к огромным штрафам со стороны клиентов, к тому, что заказы достанутся конкурентам, а в итоге компании рискуют просто разориться».

Кроме того, Трунаев попенял на «разобщенность» водителей большегрузов: «В этих условиях бороться за полную отмену «Платона» бесперспективно».

Накануне представители отрасли перевозок из российских регионов провели пресс-конференцию, на которой подтвердили намерение начать всеобщую забастовку 27 марта с требованиями упразднить систему «Платон» и отправить правительство в отставку. Один из дальнобойщиков сравнил «закон Ротенберга» о внедрении системы «Платон» с введением крепостного права по отношению к водителям.

Как сообщал «Новый День», Объединение перевозчиков России (ОПР), Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов (МПВП) и ассоциация «Дальнобойщик» объявили о проведении всероссийской акции протеста, которая должна стартовать 27 марта. По словам лидера ОПР Андрея Бажутина, в этот день водители фур намерены встать вдоль дорог в крупных городах по всей стране. Организаторы хотят максимально затруднить товарооборот, обратив таким образом внимание властей на свои проблемы. Предполагается, что по России участие в мероприятии примут около 7 тысяч дальнобойщиков из 45 регионов, в ряде регионов к ним присоединятся фермеры и таксисты.

Главное требование – отменить систему «Платон» и огромные штрафы за перегруз. Заодно дальнобойщики выдвинут и политические требования. «Мы требуем отставки правительства и выражаем недоверие президенту как гаранту Конституции. Мы на себе испытали весь арсенал противодействия со стороны правоохранителей и судебной системы, когда невозможно реализовать свое право на свободу собраний», – говорится в заявлении дальнобойщиков. Протест связан с анонсированным увеличением сборов почти в два раза – с 15 апреля тариф по «Платону» поднимется с 1,53 рубля до 3,06 рубля за километр.

Новосибирск, Светлана Петрова

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