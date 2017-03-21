Уральские дальнобойщики отказались от мартовского автопробега: акцию не согласовали

Публикации за 21.03.17

Дальнобойщикам Свердловской области запретили проводить автопробег в тот же день, когда аналогичные акции протеста должны пройти в других городах России. Тем не менее, водители проведут митинг и попробуют организовать пробег в другой день.

«Нам не согласовали автопробег. Проводить мы его не будем – раз не согласовали, то и лезть в бутылку мы не станем. Попробуем перенести его на 1 апреля. В заявке нам указали, что 27 марта, понедельник, проведение не возможно, трасса загружена, плотный поток и так далее. Мы будем подавать новую заявку на 1 апреля», – рассказал корреспонденту NDNews.ru координатор акции, региональный представитель Объединения перевозчиков России Наиль Нигаматуллин. Митинг дальнобойщикам согласовали, но место пришлось изменить – вместо запланированного участка близ развязки на Московский тракт акция пройдет на 47-м км ЕКАДа, у Каменных Палаток. «Сначала нам вообще предлагали 23 километр, это практически в лесу», – поделился организатор.

Напомним, Объединение перевозчиков России (ОПР), Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов (МПВП) и ассоциация «Дальнобойщик» объявили о проведении всероссийской акции протеста, которая должна стартовать 27 марта. Организаторы хотят максимально затруднить товарооборот, обратив таким образом внимание властей на свои проблемы. Планируется, что по России участие в мероприятии примут около 7 тысяч дальнобойщиков из 45 регионов, в ряде регионов к ним присоединятся фермеры и таксисты. Главное требование – отменить систему «Платон» и огромные штрафы за перегруз. Заодно дальнобойщики выдвинут и политические требования. «Мы требуем отставки правительства и выражаем недоверие президенту как гаранту Конституции. Мы на себе испытали весь арсенал противодействия со стороны правоохранителей и судебной системы, когда невозможно реализовать свое право на свободу собраний», – говорится в прокламации дальнобойщиков. Протест связан с анонсированным увеличением сборов почти в два раза – с 15 апреля тариф по «Платону» поднимется с 1,53 рубля до 3,06 рубля за километр.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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