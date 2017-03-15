Уральские дальнобойщики присоединятся к забастовке против «Платона»: «Бессрочно встанем на ЕКАДе»

Публикации за 15.03.17

Дальнобойщики Свердловской области присоединятся к всероссийской забастовке против системы «Платон». 27 марта водители устроят автопробег, а после начнут бессрочную акцию протеста – на ЕКАДе «замрут» около 40 длинномеров.

Объединение перевозчиков России (ОПР), Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов (МПВП) и ассоциация «Дальнобойщик» объявили о проведении всероссийской акции протеста, которая должна стартовать 27 марта. Организаторы хотят максимально затруднить товарооборот, обратив таким образом внимание властей на свои проблемы. Планируется, что по России участие в мероприятии примут около 7 тысяч дальнобойщиков из 45 регионов, в ряде регионов к ним присоединятся фермеры и таксисты. Главное требование – отменить систему «Платон» и огромные штрафы за перегруз. Заодно дальнобойщики выдвинут и политические требования. «Мы требуем отставки правительства и выражаем недоверие президенту как гаранту Конституции. Мы на себе испытали весь арсенал противодействия со стороны правоохранителей и судебной системы, когда невозможно реализовать свое право на свободу собраний», – говорится в прокламации дальнобойщиков.

Уральские дальнобойщики к акции протеста присоединятся. Как рассказал корреспонденту NDNews.ru координатор регионального отделения Объединения перевозчиков России Андрей Гуров, 27 марта они начнут автопробег на ЕКАДе, заявка подана на 40 машин. Завершится пробег на 12-м километре ЕКАД, на площадке строительного рынка. Там пройдет митинг. Ну а после начнется бессрочная забастовка. «У нас шесть требований: полная отмена «Платона», отмена расстрельных штрафов за перегруз, пересмотр правил труда и отдыха и их контроль по тахометру, обосновать цены на топливо, кроме того, мы потребуем отставки правительства и выразим недоверие президенту. Пока точное место, где будет забастовка, не определено. Но мы встанем колонной на трассе, чтобы все проезжающие видели, чтобы наш протест был наглядным. Это будет где-то на ЕКАДе, забастовка бессрочная», – прокомментировал активист. Он уверен, что проблем с одобрением их заявки не будет, главное чтоб «нам в ходе акции не вставляли палки в колеса, чтоб в нашу сторону компромата не было». Уральские фермеры и таксисты пока не заявляли о том, что они присоединятся к акции протеста.

Проблем с выполнением обязательств перед заказчиками Гуров не видит – по его словам, в такой ситуации обязательства аннулируются по форс-мажорным обстоятельствам. Но и ритейл, и потребители забастовку на себе заметят. «Почти все магазины работают, что называется, с колес, своих запасов мало. Да, у кого-то есть распределительные центры, куда товар свозят и оттуда уже по магазинам развозят. Но их не так много. Крупные перевозчики против таких акций, но их почти нет – 70 % грузоперевозок осуществляют небольшие ООО и ИП. Акция по всей России. Представляете, если на севере, в ЯНАО, водители встанут, куда идет доставка продуктов, топлива – там начнется голод и холод», – отметил Андрей Гуров.

Дальнобойщики не впервые протестуют против «Платона». В середине прошлой зимы в Екатеринбурге провели акцию, которую назвали «французской забастовкой» – все большегрузы шли со скоростью 10 км в час на аварийке, во всех «карманах» на ЕКАДе стояли грузовые автомобили, проезжающие приветствовали их гудками. Стихийный митинг тогда собрал около 100 человек, а так как ЕКАД во многих местах сужается до проезда в одну машину, вся объездная дорога превратилась в одну большую пробку. Протест этого года связан с анонсированным увеличением сборов почти в два раза – с 15 апреля тариф по «Платону» поднимется с 1,53 рубля до 3,06 рубля за километр.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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