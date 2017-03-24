Дальнобойщикам отменили двукратное повышение тарифа по «Платону»: уральские водители акцию протеста решили не отменять (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 24.03.17

Обещания премьера Дмитрия Медведева продлить льготный период в системе взимания оплаты с дальнобойщиков за ремонт дорог и повысить тариф только на 25 % на уральских водителей особого эффекта не произвели. Ранее запланированная акция протеста состоится, дальнобойщики говорят, что вариант не повышать тарифы по «Платону» они и не рассматривали, их требование – полная отмена сбора. Между тем правительство уже подписало постановление по новым, более низким тарифам.

Дмитрий Медведев вчера провел совещание с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок, где пообещал некоторые послабления дальнобойщикам – повысить тариф только на 25 %, а не почти в два раза, и закрепить некоторые льготы для большегрузов, которые ездят чаще. «Она (такая идея, – прим. ред.) экономически разумно выглядит – чем больше ездишь, тем меньше платишь… В этом есть определенный резон, – отметил Медведев. – Я пока не говорю «да», но точно продумать, просчитать это было бы можно». Медведев также пообещал дать кабмину поручение проработать вопрос повышения штрафов за отказ от регистрации в системе, заметив, что необходимость этого «признают все». Встречу с дальнобойщиками премьер провел за несколько дней до намеченной всероссийской акции протеста. Причем вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал, что постановление будет опубликовано уже сегодня. И правительство на самом деле в срок уложилось – Медведев уже подписал документ.

Дальнобойщики на обещанные послабления решили не отвечать. «Акция, конечно, состоится. Мы вообще не рассматривали отмену повышения тарифа, мы говорим о полной отмене системы «Платон». И это не единственное требование, надо наводить порядок в сфере транспортной перевозки. Конечно, с одной стороны, такое его обещание радует. С другой – у нас иные требования. Акция состоится однозначно», – заверил корреспондента NDNews.ru координатор регионального отделения Объединения перевозчиков России Андрей Гуров.

Напомним, всероссийская акция протеста дальнобойщиков состоится 27 марта. Митинг дальнобойщикам согласовали, акция пройдет на 47-м км ЕКАДа, у Каменных Палаток. А вот автопробега на Урале не будет, его запретили, сославшись на загруженность дорог в будний день. Планируется, что по России участие в мероприятии примут около 7 тысяч дальнобойщиков из 45 регионов, в ряде регионов к ним присоединятся фермеры и таксисты. Главное требование – отменить систему «Платон» и огромные штрафы за перегруз. Заодно дальнобойщики выдвинут и политические требования. «Мы требуем отставки правительства и выражаем недоверие президенту как гаранту Конституции. Мы на себе испытали весь арсенал противодействия со стороны правоохранителей и судебной системы, когда невозможно реализовать свое право на свободу собраний», – говорится в прокламации дальнобойщиков. Протест связан с анонсированным увеличением сборов почти в два раза – с 15 апреля тариф по «Платону» планировалось поднять с 1,53 рубля до 3,06 рубля за километр.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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