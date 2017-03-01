Дальнобойщики потребовали отставки правительства / И выдвинутся маршем на Москву

Публикации за 01.03.17

Объединение перевозчиков России (ОПР), Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов (МПВП) и ассоциация «Дальнобойщик» объявили о проведении всероссийской акции протеста, которая должна стартовать 27 марта. По словам организаторов, ее цель – максимально затруднить товарооборот, обратив таким образом внимание властей на свои проблемы. Кроме того заявлено, что к акции присоединятся фермеры, которые 28 марта выдвинутся на Москву «Тракторным маршем». Помимо экономических требований дальнобойщики и трактористы выдвигают и политические – например, об отставке правительства.

По словам лидера ОПР Андрея Бажутина, 27 марта водители фур намерены встать вдоль дорог в крупных городах по всей стране: «С этого дня и на неопределенный срок устроим стачку, чтобы максимально опустели полки магазинов – и власть нас услышала». Как уточняет «НГ», главное требование водителей – отмена сборов по «Платону». Водителям также не нравится стоимость топлива. Они выступают с требованием представить обоснования расчетов размера акциза.

Издание пишет, что есть и более частные требования, например, наведение порядка в системах труда и отдыха водителей, «пересмотр драконовских размеров штрафов» и т.д. Появились и политические оттенки. «Мы требуем отставки правительства и выражаем недоверие президенту как гаранту Конституции. Мы на себе испытали весь арсенал противодействия со стороны правоохранителей и судебной системы, когда невозможно реализовать свое право на свободу собраний», – говорится в прокламации дальнобойщиков.

Организаторы заявляют, что в акции могут принять участие около 7 тыс. дальнобойщиков из не менее чем 45 регионов России. Ближе к 15 апреля запланированы и митинги в крупных городах. По данным газеты, фермеры действительно не отказываются от «Тракторного марша» 28 марта на Москву. По словам главы «Вежливых фермеров» Алексея Волченко, крестьяне согласовывают действия с водителями большегрузов. «Тракторный марш фермеров» должен стартовать из Ставрополя, причем, если это, конечно, получится, его конечной точкой должна стать Красная площадь.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.03.17

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