Дворкович и Минтранс хотят ужесточить «Платон» / В Госдуме выступили против

Публикации за 10.01.17

Вице-премьер Аркадий Дворкович и Минтранс хотят ужесточить наказание для владельцев грузовиков за неоплату проезда в рамках системы «Платон». Однако в профильном комитете Госдумы уже заявили, что не поддержат данную инициативу.

Как пишет «Коммерсантъ», Дворкович по итогам совещания в правительстве поручил Министерству транспорта подготовить проект поправок к КоАП, связанный с «Платоном». Запланировано два нововведения: отмена правила «не более одного штрафа в сутки» и отмена 50-процентной скидки при оплате штрафа в 20-дневный срок, если неоплату зафиксировал инспектор Ространснадзора, а не камера. В Минтрансе разработку законопроекта подтвердили.

Сейчас штраф за неоплату проезда по федеральной дороге составляет 5 тыс. руб. (10 тыс. руб.– при повторном нарушении в течение года). А в действующей редакции ст. 12.21.3 КоАП оговорено, что владелец грузовика получает не более одного штрафа в сутки при фиксации нарушения автоматической камерой.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству (рассматривает все поступающие в парламенте поправки к КоАП) Вячеслав Лысаков заявил, что не поддержит предложения Минтранса, поскольку они «нецелесообразны». Председатель профсоюза «Дальнобойщик» Валерий Войтко считает, что вместо ужесточения санкций нужно поработать над эффективностью «Платона». Директор по операциям FM Logistic Александр Павлов отметил: «Те, кто находит возможность не платить, платить и не начнут, а описанные меры в первую очередь негативно скажутся на добросовестных перевозчиках». Гендиректор транспортного парка логистической компании ПЭК Дмитрий Иевлев заявил, что на деятельность транспортных компаний, которые своевременно оплачивают проезд, предлагаемые Минтрансом нововведения никак не повлияют.

По данным оператора «Платона» компании РТИТС, сегодня на федеральных дорогах работают 194 стационарных рамки контроля оплаты проезда (оборудованы камерами), к июлю их количество будет увеличено до 481. Приборы установлены в регионах с наиболее развитой сетью федеральных дорог: в Подмосковье работают 32 рамки, в Ленинградской области – 23, в Псковской – 13, в Калининградской – 8. Кроме того, для контроля оплаты проезда по трассам ежедневно курсируют 100 автомобилей с мобильными камерами. Штрафы за неоплату выписывает ГИБДД, Минтранс планирует передать эту функцию в Ространснадзор.

Система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам «Платон» была введена осенью 2015 года. Тогда по всей стране прокатилась волна акций протеста дальнобойщиков, в итоге власти решили снизить первоначальный тариф в 3,73 рубля за километр до 1,53 рубля, пообещав вернуться к этому вопросу осенью 2016 года, что и произошло. Сегодня размер штрафа для перевозчиков не заплативших 1,53 рубля за 1 км пути по федеральным трассам, составляет 5 тыс. рублей для владельцев российских транспортных средств, а если грузовик принадлежит иностранному перевозчику – для водителей. За повторное нарушение – 10 тыс. рублей. Штраф может выписываться 1 раз в сутки.

Когда система «Платон» вводилась в действие, власти уверяли, что средства, полученные через нее с большегрузов, будут направляться в дорожный фонд, а из него – на поддержание дорожной сети. В 2016 году чиновники рассчитывали собрать таким образом 20 миллиардов рублей. Видимо, этого оказалось не так уж много, если учесть обязательную выплату оператору системы 10,6 миллиарда рублей в год. Осенью появилась информация о планах чиновников Минтранса распространить действие «Платона» на грузовые автомобили массой от 3,5 до 12 тонн.

Москва, Зоя Березина

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