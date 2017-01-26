Кабмин отказался повышать плату в «Платоне» с 1 февраля / Поднимем тариф позже, но сразу в два раза

Публикации за 26.01.17

Власти отказались от повышения тарифа в системе «Платон» с 1 февраля, как предполагалось ранее. Об этом сообщил журналистам первый замглавы Минтранса России Евгений Дитрих.

«Если в предыдущей модели мы говорили о повышении с 1 февраля, то на сегодняшний день это уже просто невозможно, – сказал чиновник. – Поэтому такое повышение будет позже». По его словам, Минтранс прорабатывает вопрос об однократном повышении тарифа.

Дитрих напомнил, что в вынесенном на общественное обсуждение в конце прошлого года проекте постановления правительства говорилось о двукратном повышении тарифов системы «Платон» в 2017 году.

Однако, по его словам, в ведомство поступили обращения «перевозчиков о том, что двукратное повышение тарифов очень усложнит их работу», так как им придется дважды пересматривать свою тарифную политику. «Поэтому сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы повышение тарифов было однократным, – отметил Дитрих. – Документы мы проработаем и представим для принятия решения в правительство».

Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что правительство России поручило Минтрансу проработать возможность однократного повышения тарифа «Платона». «Были высказаны различные предложения, дано поручение о проработке вопроса не двухэтапного, а однократного повышения этого тарифа, – цитирует Соколова «Интерфакс». – Мы эти предложения проработаем, направим в согласованном с другими заинтересованными ведомствами варианте в правительство… И будем ожидать принятия этого решения». Глава Минтранса подчеркнул, что выхода «на параметры той модели «Платона» ждут и регионы, и рынок транспортных перевозок в целом».

Изначально Минтранс планировал, что тариф для грузовиков в системе «Платон» повысят в феврале 2017 года – с нынешних 1,53 руб. до 2,61 руб., а в июне – до 3,06 руб. Такие планы власти озвучивали прошлой осенью. «Год система «Платон» отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф, – заявил глава Минтранса в конце декабря. – Это нужно сделать в 2017 году». При этом министр заявил, что на данный момент на строительство и модернизацию дорожной инфраструктуры тратятся средства бюджета.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович также поручил Минтрансу подготовить поправки к КоАП, ужесточающие наказание для владельцев большегрузов за неоплату проезда в рамках системы «Платон». В профильном комитете Госдумы заявили, что не поддержат законопроект.

Накануне газета «Ведомости» сообщила, что плата, взимаемая с грузовиков в системе «Платон», может быть увеличена в апреле сразу вдвое – до 3,06 руб. за километр. Издание со ссылкой на источники отмечало, что это может произойти 1 или 15 апреля.

Напомним, система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам «Платон» с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу более 12 тонн, была введена 15 ноября 2015 года. Тогда по всей стране прокатилась волна акций протеста дальнобойщиков, в итоге власти решили снизить первоначальный тариф в 3,73 рубля за километр до 1,53 рубля, пообещав вернуться к этому вопросу осенью 2016 года, что в итоге и произошло.

Сегодня размер штрафа для перевозчиков за неоплату проезда по федеральным трассам составляет 5 тыс. рублей для владельцев российских транспортных средств, а если грузовик принадлежит иностранному перевозчику – для водителей. За повторное нарушение грозит штраф в 10 тыс. рублей. Штраф может выписываться 1 раз в сутки.

В 2016 году чиновники рассчитывали собрать в рамках системы «Платон» 20 миллиардов рублей. Но, похоже, этого оказалось не так уж много, если учесть обязательную выплату оператору системы 10,6 млрд рублей в год. Недаром в ноябре прошлого года появилась информация о планах чиновников Минтранса распространить действие «Платона» на грузовые автомобили массой от 3,5 до 12 тонн.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 26.01.17

ФАС: Московский метрополитен нарушил права среднего и малого бизнеса. / Главгосэкспертиза согласовала российскую часть «моста больших надеж» в Китай. / Московские взяточники теперь в среднем берут не менее 2 млн рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»