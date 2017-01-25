СМИ: плата «Платону» взлетит вдвое уже в апреле / Власти отказались от двухэтапного повышения тарифа

Публикации за 25.01.17

Плата, взимаемая с грузовиков в системе «Платон», может быть увеличена в апреле сразу вдвое – до 3,06 руб. за километр. Сейчас тариф составляет 1,53 руб. за километр вместо изначально задуманных 3,73 руб. Ранее планировалось двухэтапное повышение платы: Минтранс России предлагал поднять тарифы с февраля этого года до 2,61 руб. за километр, а с июня – до 3,06 руб. за километр.

По сведениям газеты «Ведомости», стоимость проезда 12-тонных большегрузов по федеральным трассам в системе «Платон» в этом году может быть повышена не поэтапно, а за один раз. Это может произойти 1 или 15 апреля, причем тариф собираются увеличить сразу вдвое, сообщает издание со ссылкой на информированные источники. Изначально Минтранс планировал, что тариф для грузовиков в системе «Платон» повысят в феврале 2017 года – с нынешних 1,53 руб. до 2,61 руб., а в июне – до 3,06 руб. Такие планы власти озвучивали прошлой осенью. Также предлагалось отложить индексацию тарифа до 3,73 руб. до июля 2018 года.

Накануне министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что правительство России поручило Минтрансу проработать возможность однократного повышения тарифа «Платона». По словам главы Минтранса, этот вопрос в числе прочих обсуждался на прошлой неделе на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. «Были высказаны различные предложения, дано поручение о проработке вопроса не двухэтапного, а однократного повышения этого тарифа, – цитирует Соколова «Интерфакс». – Мы эти предложения проработаем, направим в согласованном с другими заинтересованными ведомствами варианте в правительство… И будем ожидать принятия этого решения». Министр подчеркнул, что выхода «на параметры той модели «Платона» ждут и регионы, и рынок транспортных перевозок в целом». Глава правительства в свою очередь заявил, что система «Платон» себя оправдывает – собранные деньги идут на строительство новых и ремонт уже существующих дорог, отметив, что нужно проанализировать ее работу.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович также поручил Минтрансу подготовить поправки к КоАП, ужесточающие наказание для владельцев большегрузов за неоплату проезда в рамках системы «Платон».

Напомним, система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам «Платон» с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу более 12 тонн, была введена 15 ноября 2015 года. Тогда по всей стране прокатилась волна акций протеста дальнобойщиков, в итоге власти решили снизить первоначальный тариф в 3,73 рубля за километр до 1,53 рубля, пообещав вернуться к этому вопросу осенью 2016 года, что в итоге и произошло.

Сегодня размер штрафа для перевозчиков за неоплату проезда по федеральным трассам составляет 5 тыс. рублей для владельцев российских транспортных средств, а если грузовик принадлежит иностранному перевозчику – для водителей. За повторное нарушение грозит штраф в 10 тыс. рублей. Штраф может выписываться 1 раз в сутки.

В 2016 году чиновники рассчитывали собрать в рамках системы «Платон» 20 миллиардов рублей. Но, похоже, этого оказалось не так уж много, если учесть обязательную выплату оператору системы 10,6 млрд рублей в год. Недаром в ноябре прошлого года появилась информация о планах чиновников Минтранса распространить действие «Платона» на грузовые автомобили массой от 3,5 до 12 тонн.

Москва, Светлана Петрова

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