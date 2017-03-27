Читинские дальнобойщики вышли бастовать против «Платона»

Публикации за 27.03.17

В Чите водители 50 большегрузных автомобилей устроили акцию протеста. Они выразили недовольство системой сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон». Изначально акция стартовала в районе Угданского кольца в столице региона. Однако, из-за того, что она не была санкционирована, часть протестующих по требованию администрации города переместилась в сторону села Ивановка.

Как сообщает ИА «Чита.Ру», по словам водителей, они недовольны тем, что после введения «Платона» им пришлось за свой счет оборудовать автомобили тахографами, стоимость которых превышает 40 тыс. рублей. Они также недовольны тем, что за работу более 8 часов в сутки их штрафуют и повышением стоимости проезда большегрузов по федеральным трассам на 25% с 15 апреля.

Как писал «Новый День», межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов объявил о начале всероссийской стачки грузоперевозчиков с 27 марта в знак протеста против «Платона» и экономической политики правительства РФ. Впрочем, ряд региональных ассоциации перевозчиков скептически отнеслись к полной забастовке, которая может обернуться разорением транспортных компаний.

Напомним, дальнобойщики рассчитывали, что 27 марта во всероссийской акции против системы «Платон», примут участие более 1 миллиона человек. Соответствующее заявление сделал председатель Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин в комментарии радиостанции «Говорит Москва. По его словам, в протестной акции примут участие ОПР, Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов (МПВП) и отдельные региональные союзы.

Лидер ОПР уточнил, что в рамках акции протеста планируется остановить трафик грузоперевозок: «Большое количество грузоперевозчиков остановятся, и не будут брать загрузки. Скорее всего, большая их часть все-таки будет стоять на базах». Помимо этого, организаторы намерены в крупных городах выстроить вдоль дорог автоколонны дальнобойщиков, но без лозунгов и плакатов, а с символикой профсоюзных организаций и объединений, добавил Бажутин. «Кроме того, мы будем подавать заявки на проведение митингов в крупных городах, но точный день еще не определен», – сообщил он.

По его словам, акция будет бессрочной и продлится до тех пор, пока власти не выполнят главное требование протестующих – отменить систему «Платон» и огромные штрафы за перегруз. Ранее сообщалось, что дальнобойщики намерены выдвинуть и политические требования. «Мы требуем отставки правительства и выражаем недоверие президенту как гаранту Конституции. Мы на себе испытали весь арсенал противодействия со стороны правоохранителей и судебной системы, когда невозможно реализовать свое право на свободу собраний», – говорилось в заявлении дальнобойщиков.

Дальнобойщики не отказались от планов проведения забастовки, несмотря на то, что власти пошли им на уступки: премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому тариф системы «Платон» с 15 апреля повысится на четверть – до 1,91 рубля за километр. Решение снизить тариф принял в четверг, 23 марта, глава правительства на встрече с представителями автоперевозчиков. Коме того, Медведев поручил Минтрансу, МЭР и Минфину проработать вопрос введения скидок в системе «Платон» в зависимости от величины пробега автомобиля.

Чита, Иван Гридин

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