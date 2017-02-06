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Публикации за 06.02.17

Куйвашев – всё или нет? / Эксперты обсуждают будущее губернатора в контексте отставки Басаргина

Куйвашев – всё или нет? Эксперты обсуждают будущее губернатора в контексте отставки Басаргина

Будущее свердловского губернатора Евгения Куйвашева сегодня вновь стало темой для оживленных дискуссий. Причиной послужило его соседство в опубликованном СМИ списке губернаторов – «кандидатов на вылет» с Виктором Басаргиным, который только что заявил о своем досрочном уходе с поста губернатора Пермского края.

О том, что ждет отставка, пишет РБК со ссылкой на «Ведомости». Издание, в свою очередь, ссылается на источники в УВП. Называются и те регионы, где ситуация «непростая и требует скорейшего принятия решений». Таковых набралось семь, в том числе – Пермский край и Свердловская область. Глава Пермского края заявил об отставке, породив дискуссию о судьбах остальных участников списка.

«Басаргин всё. Куйвашев пока не всё. Стул шатается, но, похоже, усидит. Вестибулярный аппарат покрепче будет», – написал на своей странице в соцсети политолог Александр Пирогов. Позже он пояснил свою мысль в разговоре с NDNews.ru: «Ведомости» назвали пятерку губернаторов, которые могут стать претендентами «на вылет», и отставка одного из них, Басаргина, уже практически свершившийся факт. «Это «первая ласточка», которая заставляет задуматься в том числе и о дальнейшей судьбе свердловского губернатора, у которого очень хрупкие позиции. Все упомянутые губернаторы имеют общие проблемы – они не пользуются авторитетом ни в кругах региональных элит, ни у электората, , – у нас это прежде всего размер госдолга области, так что повода для оптимизма нет. В пользу Куйвашева говорит то, что президент его все-таки принял, а с «отставниками» он обычно не встречается. Но стул под Куйвашевым шатается, официальной «отмашки» на выборы Путин ему не дал. Президент славится своей непредсказуемостью, и его воля может оказаться любой», – считает Пирогов.

Бывший заместитель уральского полпреда Андрей Колядин тоже считает, что у Куйвашева есть все основания для беспокойства. Опубликованный СМИ список «кандидатов на вылет» он назвал спланированным сливом информации со Старой Площади. «Ибо «бывшие кремлевские чиновники» рассказывают о таких мероприятиях несанкционированно только в состоянии глубокого умопомрачения», – написал Колядин на своей странице в соцсети.

Другой эксперт, политолог Алексей Швайгерт, напротив, считает, что отставка Басаргина – хороший знак для Куйвашева. «Я давно ставил вопрос, кого из них «уйдут» – Басаргина или Куйвашева. Оба, как известно, входят в «ближний круг» мэра Москвы Сергея Собянина. Понятно, что есть те, кто копают под «собянинских», но маловероятно, что из-под него выбьют сразу двух губернаторов. С другой стороны, администрация президента в преддверии выборов 2018 года может выбрать один-два региона, в которых показательно пройдут свободные, конкурентные выборы губернаторов. Это может оказаться и Свердловская область. В этом смысле , который намерен добиваться того, чтобы в губернаторских выборах участвовали самовыдвиженцы. Если это произойдет, то мы увидим немало интересных кандидатов», – считает Швайгерт.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

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