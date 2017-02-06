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Екатеринбург

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Публикации за 06.02.17

Андрей Альшевских попросит у Куйвашева разрешения стать губернатором

Андрей Альшевских попросит у Куйвашева разрешения стать губернатором

Депутат Государственной думы от Свердловской области Андрей Альшевских намерен добиться для независимых и беспартийных кандидатов права участия в губернаторских выборах.

На своей странице в соцсети Альшевских написал, что обратится с этим вопросом к действующему губернатору Евгению Куйвашеву. «Направлю завтра Евгению Куйвашеву одно скромное письмо – попрошу совсем чуть-чуть дополнить региональное законодательство, чтобы в губернаторских выборах могли участвовать самовыдвиженцы. Федеральным законодательством это разрешается, надо только прописать такую возможность в областном. Сейчас же, допустим, захочет кто-нибудь (например, депутат) стать независимым кандидатом, а нельзя, потому что только партия должна выдвигать. А оно ей надо?!» – рассуждает депутат и идет дальше: «А ведь плюсов-то сразу сколько получаем, если мою инициативу Евгений Владимирович поддержит: и явка, думаю, увеличится, и грядущие сентябрьские выборы сразу назовут открытыми и легитимными, и даже политтехнологи (куда без них) выгадают от пополнений в рядах оппонентов. Так что надеюсь…». Добавим, что сам депутат не имеет права вносить законопроекты в областное заксо, но едва избравшись в Госдуму, Альшевских заявил, что это несправедливо и должно быть исправлено.

Напомним, Андрей Альшевских был депутатом Свердловского заксобрания с 2008 по 2016 год. С 2005 по 2016 он состоял в КПРФ, но накануне выборов в Госдуму вышел из этой партии. На выборы он шел как кандидат от «Единой России», но не является членом этой партии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

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