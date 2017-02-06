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Екатеринбург

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Публикации за 06.02.17

УВП готовится отправить в отставку пятерых губернаторов

УВП готовится отправить в отставку пятерых губернаторов

Пятеро глав российских регионов могут быть отправлены в отставку в ближайшие дни. Такое решение рассматривают в управлении внутренней политики администрации президента России. В УВП намерены таким способом улучшить политическую ситуацию внутри проблемных регионов в преддверии президентских выборов.

О том, что пятерых глав субъектов РФ ждет отставка, пишет РБК со ссылкой на «Ведомости». Издание, в свою очередь, ссылается на источники в УВП. Называются и те регионы, где ситуация «непростая и требует скорейшего принятия решений». Таковых набралось семь – это Карелия и (глава Александр Худилайнен), Рязанская область (Олег Ковалев), Свердловская область (Евгений Куйвашев), Новгородская область (Сергей Митин), Ивановская область (Павел Коньков), Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

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