УВП готовится отправить в отставку пятерых губернаторов

Публикации за 06.02.17

Пятеро глав российских регионов могут быть отправлены в отставку в ближайшие дни. Такое решение рассматривают в управлении внутренней политики администрации президента России. В УВП намерены таким способом улучшить политическую ситуацию внутри проблемных регионов в преддверии президентских выборов.

О том, что пятерых глав субъектов РФ ждет отставка, пишет РБК со ссылкой на «Ведомости». Издание, в свою очередь, ссылается на источники в УВП. Называются и те регионы, где ситуация «непростая и требует скорейшего принятия решений». Таковых набралось семь – это Карелия и (глава Александр Худилайнен), Рязанская область (Олег Ковалев), Свердловская область (Евгений Куйвашев), Новгородская область (Сергей Митин), Ивановская область (Павел Коньков), Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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