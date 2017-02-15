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Екатеринбург

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Публикации за 15.02.17

Должность начальника российских приставов стала вакантной
Фото с сайта kremlin.ru

Должность начальника российских приставов стала вакантной

Артур Парфенчиков теперь официально назначен временно исполняющим губернатора Карелии. Об этом говорится на сайте Кремля. Соответственно, должность директора Федеральной службы судебных приставов РФ стала вакантной.

Напомним, Александр Худилайнен стал пятым из губернаторов, кто попал в «расстрельный список» газеты «Ведомости» и впоследствии действительно был отправлен в отставку. По данным того же издания, новым главой приставов может стать экс-депутат ГД РФ Владимир Плигин. В Свердловской области, впрочем, обсуждают возможность того, что на место могут отправить (при условии, что ему не дают добро на выборы) нынешнего губернатора региона Евгения Куйвашева, который успел поработать в ФССП, и даже набирал соратников в свердловское правительство из числа бывших коллег-приставов, например, Азата Салихова, который руководил управлениями в Оренбуржье и на Среднем Урале (ныне – один из вице-губернаторов региона).

Екатеринбург, служб информации РИА «Новый День»

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