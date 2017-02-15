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Публикации за 15.02.17

Глава Карелии все обдумал и взвесил – и ожидаемо подал в отставку / И готов к любому месту работы, которое поручит президент
фото с сайта Кремля

Глава Карелии все обдумал и взвесил – и ожидаемо подал в отставку И готов к любому месту работы, которое поручит президент

Глава Карелии Александр Худилайнен досрочно уходит в отставку. Об этом он сообщил сегодня журналистам.

Худилайнен заявил, что уже обратился к президенту Владимиру Путину с прошением о досрочном сложении полномочий. «Это обдуманное, взвешенное мной решение не ходить на выборы, до которых осталось всего 207 дней», – заверил Худилайнен. По его словам, «нужно дать кандидату президента показать себя в республике».

Худилайнен признался, что пока не знает, куда его назначат, но готов к любому месту работы, которое поручит президент.

Худилайнен вступил в должность главы Карелии 24 мая 2013 года. Год назад именно он первым из губернаторов получил публичный выговор от Путина за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья.

Аналитики предполагают, что место Худилайнена займет начальник Службы судебных приставов РФ Артур Парфенчиков.

Худилайнен – уже пятый глава региона, который подал в последние дни в отставку. Слухи о его скором уходе «бродили» по Карелии с осени минувшего года.

Напомним, с начала февраля по России пошла волна отставок губернаторов. Уже ушли глава Пермской области Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Новгородской области Сергей Митин, Рязанской – Олег Ковалев. Также ожидаются отставки глав Ивановской и Свердловской областей. Все предполагаемые участники «расстрельного списка», говорят источники, вызвали недовольство Кремля из-за срыва государственных программ, слабых экономических показателей и коррупционных скандалов.

Петрозаводск, Полина Николаева

Петрозаводск. Другие новости 15.02.17

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