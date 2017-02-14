Еще один: губернатор Рязанской области ушел в отставку / «Всем спасибо. Всем работать!»

Публикации за 14.02.17

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал в отставку. Заявление на имя президента РФ он написал более недели назад. Об этом сам Ковалев заявил сегодня на заседании областного правительства.

«В Рязанской области я отработал почти 9 лет. В сентябре очередные выборы губернатора. Пора начинать избирательную кампанию. Я принял для себя решение – не выдвигаться на новый срок», – цитирует пресс-служба заявление Ковалева.

Он поблагодарил всех за совместную работу: «Всем спасибо. Всем работать!».

Ковалев руководил регионом с апреля 2008 года. В 2012 году он получил мандат на второй срок по итогам губернаторских выборов.

Напомним, с начала февраля по России пошла волна отставок губернаторов. По мнению экспертов, «с вещами на выход» отправятся главы семи регионов. Уже ушли глава Пермской области Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын, вчера подал в отставку губернатор Новгородской области Сергей Митин. Ожидаются отставки глав Ивановской, Свердловской и Нижегородской областей, а также Карелии. Все предполагаемые участники «расстрельного списка», говорят источники, вызвали недовольство Кремля из-за срыва государственных программ, слабых экономических показателей и коррупционных скандалов.

Рязань, Зоя Березина

Рязань. Другие новости 14.02.17

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