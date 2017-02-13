NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.02.17

Третий пошел: подал в отставку губернатор Новгородской области / Интрига сохраняется – кто следующий?
фото с сайта Кремля

Третий пошел: подал в отставку губернатор Новгородской области Интрига сохраняется – кто следующий?

Губернатор Новгородской области Сергей Митин досрочно уходит в отставку. Об этом он объявил сегодня на пресс-конференции. Также Митин заявил, что принял решение не участвовать губернаторских выборах. Он подчеркнул, что уходит по собственному желанию и уже попросил президента о новом месте работы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Митин добавил, что руководил регионом длительный срок, и Новгородская область стала для него родным краем.

Сергей Митин руководил Новгородской областью более девяти лет.

3 августа 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий тогдашнего новгородского губернатора Михаила Прусака по его собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности губернатора 56-летнего Митина, ранее занимавшего пост заместителя министра сельского хозяйства.

Ранее со ссылкой на свои источники сообщал, что Митин 9 февраля написал прошение об отставке. В областной администрации от комментариев отказались. Однако источники издания рассказал, что накануне в своей резиденции в Шарматово под Великим Новгородом Митин устроил прощальную встречу со своим близким кругом, в том числе замами. Источник добавил, что в последние несколько дней «вице-губернаторы не проявляют никакой активности: не вызывают к себе руководителей департаментов, не дают поручения, не спрашивают о ранее отданных поручениях».

Кандидатом на пост губернатора Новгородской области источники РБК назвали генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Андрея Никитина, однако он этого назначения не хотел, говорит источник, близкий к правительству области. В окружении Никитина информацию о его предполагаемом назначении назвали «слухами».

Напомним, на прошлой неделе в отставку ушли два губернатора: глава Пермской области Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Наблюдатели ожидают, что на этой неделе будет еще несколько отставок помимо Митина. Так, возможно, уйдут по собственному желанию губернаторы Рязанской и Нижегородской областей. Не исключены отставка главы Карелии, губернатора Ивановской области, губернатора Свердловской области. Все предполагаемые участники «расстрельного списка», говорят источники, вызвали недовольство Кремля из-за срыва государственных программ, слабых экономических показателей и коррупционных скандалов.

Великий Новгород, Полина Николаева

Великий Новгород. Другие новости 13.02.17

Самолет из Петербурга смог приземлиться в Мурманске только с третьего захода. / Страсти по Исаакию: питерская оппозиция потребовала отставки Полтавченко и референдума о судьбе собора. / На границе с Белоруссией поймали подозреваемого в мошенничестве полковника полиции.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter