Третий пошел: подал в отставку губернатор Новгородской области / Интрига сохраняется – кто следующий?

Публикации за 13.02.17

Губернатор Новгородской области Сергей Митин досрочно уходит в отставку. Об этом он объявил сегодня на пресс-конференции. Также Митин заявил, что принял решение не участвовать губернаторских выборах. Он подчеркнул, что уходит по собственному желанию и уже попросил президента о новом месте работы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Митин добавил, что руководил регионом длительный срок, и Новгородская область стала для него родным краем.

Сергей Митин руководил Новгородской областью более девяти лет.

3 августа 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий тогдашнего новгородского губернатора Михаила Прусака по его собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности губернатора 56-летнего Митина, ранее занимавшего пост заместителя министра сельского хозяйства.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что Митин 9 февраля написал прошение об отставке. В областной администрации от комментариев отказались. Однако источники издания рассказал, что накануне в своей резиденции в Шарматово под Великим Новгородом Митин устроил прощальную встречу со своим близким кругом, в том числе замами. Источник добавил, что в последние несколько дней «вице-губернаторы не проявляют никакой активности: не вызывают к себе руководителей департаментов, не дают поручения, не спрашивают о ранее отданных поручениях».

Кандидатом на пост губернатора Новгородской области источники РБК назвали генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Андрея Никитина, однако он этого назначения не хотел, говорит источник, близкий к правительству области. В окружении Никитина информацию о его предполагаемом назначении назвали «слухами».

Напомним, на прошлой неделе в отставку ушли два губернатора: глава Пермской области Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Наблюдатели ожидают, что на этой неделе будет еще несколько отставок помимо Митина. Так, возможно, уйдут по собственному желанию губернаторы Рязанской и Нижегородской областей. Не исключены отставка главы Карелии, губернатора Ивановской области, губернатора Свердловской области. Все предполагаемые участники «расстрельного списка», говорят источники, вызвали недовольство Кремля из-за срыва государственных программ, слабых экономических показателей и коррупционных скандалов.

Великий Новгород, Полина Николаева

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