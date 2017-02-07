Второй пошел: вслед за губернатором Пермского края уходит в отставку глава Бурятии

Публикации за 07.02.17

Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын заявил, что не пойдет на третий срок и в ближайшее время обратится к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении полномочий. Таким образом, начали сбываться прогнозы о пяти губернаторах, которые в ближайшее время оставят свои должности. До этого в отставку подал губернатор Пермского края.

«Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике, – сказал Наговицын, которого сегодня цитирует ТАСС. – Я принял для себя, на мой взгляд, единственно верное решение – не баллотироваться на третий срок. Считаю, что я честно отработал два срока. И считаю, это достаточно. Во всем мире придерживаются этого же принципа – два срока. Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна».

Ранее стало известно о том, что уходит в отставку губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий. Это связано с тем, что до единого дня голосования, до сентября, не так много времени, и, безусловно, кандидат от президента должен сегодня адаптироваться к условиям работы в Пермском крае», заявил он.

В общей сложности свои посты, как ожидается, оставят пять глав российских регионов. Такое решение рассматривают в управлении внутренней политики администрации президента России, сообщали СМИ. В УВП намерены таким способом улучшить политическую ситуацию внутри проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Назывались и те регионы, где ситуация «непростая и требует скорейшего принятия решений». Таковых набралось семь – это Карелия и (глава Александр Худилайнен), Рязанская область (Олег Ковалев), Свердловская область (Евгений Куйвашев), Новгородская область (Сергей Митин), Ивановская область (Павел Коньков), Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын).

Москва Февраль 07, Андреуш Завятку

Москва Февраль 07. Другие новости 07.02.17

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