Губернатор Пермского края ушел в отставку / Выборы нового главы региона состоятся в мае

Публикации за 06.02.17

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин в ходе пресс-конференции объявил о своей отставке, передает «Интерфакс». «Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», – заявил глава региона.

Напомним, Басаргин руководил Пермским краем с мая 2012 года. До этого с октября 2008 года он занимал пост министра регионального развития России. Также отмечается, что в 2017 году в Пермском крае пройдут выборы губернатора. Ранее СМИ сообщили о возможной отставке пяти губернаторов.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 06.02.17

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