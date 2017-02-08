Власти Карелии опровергли информацию о готовящейся отставке главы республики

Публикации за 08.02.17

В правительстве Карелии опровергли появившуюся накануне информацию о возможной скорой отставке главы республики Александра Худилайнена.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк пишет: «Очевидно, в СМИ стартовала активная предвыборная кампания, что не удивительно – до единого дня голосования осталось 217 дней. У 10 глав субъектов Российской Федерации полномочия истекают в 2017 году. Вероятно, шумиха в СМИ призвана вызвать повышенный интерес к каждому из них до решения президента.. Глава республики и правительство Карелии продолжают работать в прежнем режиме».

Накануне «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщили, что Худилайнен может отправиться в отставку вслед за уже ушедшими с постом главами Пермского края и Бурятии. По версии газеты, на замену Худилайнена в Карелии рассматривается руководитель Рослесхоза и уроженец Петрозаводска Иван Валентик.

Петрозаводск, Полина Николаева

Петрозаводск. Другие новости 08.02.17

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