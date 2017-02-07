Новый врио главы Бурятии рассказал о развитии региона / «Нужно формировать занятость: то, что быстро, – это животноводство и туризм»

Публикации за 07.02.17

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Алексеем Цыденовым, назначенным его Указом временно исполняющим обязанности главы Бурятии, после отставки с поста руководителя региона Вячеслава Наговицына. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Алексей Цыденов рассказал президенту, что начал трудовую деятельность в Министерстве путей сообщения на Дальневосточной железной дороге, в центре фирменного транспортного обслуживания. «В 2001 году перешёл в бизнес – создавали первые компании операторов частного вагон-парка. В 2006 году перешёл в Министерство транспорта, потом из Министерства транспорта попал в аппарат Правительства. В Аппарате был начальником отдела, заместителем директора департамента, потом – Федеральное агентство железнодорожного транспорта. И с 2012 года – заместитель Министра транспорта, курирую вопросы железнодорожного транспорта, науки, ГЛОНАСС в части её наземного использования, стратегию и документы стратегического планирования», – рассказал чиновник.

Он также заверил главу государства, что контактов с регионами не утерял. «В части стратегии, безусловно, работал с регионами. Поскольку железная дорога есть в большинстве регионов, поэтому постоянно контактировали: и в рамках вашего поручения по пригородным перевозкам, безусловно, и по разным аспектам контакт был постоянный», – отметил Цыденов, добавив, что положение дел в Бурятии знает хорошо, но изучает дополнительно.

«Хочу сказать, что у республики есть объективные преимущества. Первое – это, конечно, природные [особенности] с точки зрения развития туризма. Это большой запас востребованных полезных ископаемых, хорошее географическое положение в части приближённости к странам АТР, перспективные рынки. Хороший потенциал у сельского хозяйства, с точки зрения исторического опыта в первую очередь это животноводство. Есть небольшое, но всё-таки высокотехнологичное производство, которое в рамках импортозамещения и нынешних реалий тоже [имеет] достаточно уверенные перспективы. Уверен, что под Вашим руководством, с поддержкой Правительства и, конечно, жителей республики можно экономический уровень, качество жизни поднять в достаточно короткие сроки. Всё для этого сделаем», – пообещал врио главы региона.

Владимир Путин поинтересовался, какое направление Цыденов считает наиболее перспективным, с чего нужно было бы начать, чтобы люди почувствовали движение вперёд? На это он ответил: «Первое, нужно формировать занятость: то, что быстро, – это животноводство и туризм; с более длительными сроками – это развитие месторождений полезных ископаемых, там больше привязано всё к транспортной инфраструктуре, к энергетической. И, безусловно, всё-таки международный туристический потенциал: большой интерес к Байкалу со стороны Монголии – он исторический – и со стороны Китая. Вот этот потенциал можно реализовывать. А людям, безусловно, нужны хорошие дороги, хорошие условия жизни, дворы красивые, удобные, комфортные, социальная сфера (это медицина, образование). Есть определённые идеи – постараюсь реализовать», – заверил Алексей Цыденов.

Как писал «Новый День», глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын подал в отставку и заявил, что не пойдет на третий срок и в ближайшее время обратится к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении полномочий. Путин отставку принял.

Таким образом, начали сбываться прогнозы о пяти губернаторах, которые в ближайшее время оставят свои должности. До этого в отставку подал губернатор Пермского края.

Москва – Улан-Удэ, Иван Гридин

Москва – Улан-Удэ. Другие новости 07.02.17

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