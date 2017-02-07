На ЖБИ сгорели три иномарки

Публикации за 07.02.17

В Екатеринбурге вновь отмечены возгорания автомобилей. Очередное происшествие зафиксировано сегодня ночью на ЖБИ.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, в 4:40 в отдел полиции №2 поступила информация о возгорании автомобиля Nissan Murano на территории охраняемой парковки у дома №39 по улице Новгородцевой. Также пострадали рядом припаркованные машины Ford Focus и Skoda Yeti. «На место выезжала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Владелец выгоревшего автотранспорта обратился в органы внутренних дел с заявлением. По результатам пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение», – отмечают в полиции.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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