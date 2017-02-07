NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 07.02.17

На ЖБИ сгорели три иномарки

На ЖБИ сгорели три иномарки

В Екатеринбурге вновь отмечены возгорания автомобилей. Очередное происшествие зафиксировано сегодня ночью на ЖБИ.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, в 4:40 в отдел полиции №2 поступила информация о возгорании автомобиля Nissan Murano на территории охраняемой парковки у дома №39 по улице Новгородцевой. Также пострадали рядом припаркованные машины Ford Focus и Skoda Yeti. «На место выезжала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Владелец выгоревшего автотранспорта обратился в органы внутренних дел с заявлением. По результатам пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение», – отмечают в полиции.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 07.02.17

7 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Общественные слушания по 3-й очереди ЕКАДа – из 680 присутствующих оказалось только 50 обитателей спорных садов. / В массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург пострадали 10 человек (ФОТО).

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter