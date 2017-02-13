И все-таки Никитин: президент назначил врио новгородского губернатора

Публикации за 13.02.17

Временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области назначен глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении сказано, что президент РФ принял досрочную отставку по собственному желанию губернатора Новгородской области Сергея Митина. «Назначить Никитина Андрея Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором», – говорится в документе.

Президент Владимир Путин уже провел в Кремле встречу с Никитиным. Глава государства отметил большую работу Никитина в АСИ: «Вы очень много сделали по конкретным проектам, по важнейшим направлениям развития. Вы очень плотно работали и продолжаете работать с бизнесом. Знаю, что в последнее время на региональном уровне с коллегами активно продвигаете работу в области рабочих профессий: организуете участие наших молодых людей в международных соревнованиях, помогаете организовать регионам соответствующие мероприятия на их, на региональном, уровне, в том числе в Центральной России, в Новгородской области».

Никитин заявил, что Новгородская область – «очень интересная и с исторической точки зрения, и с логистической». «По сути, это такой коридор между двумя столицами. Наверное, те приоритеты, которые могли бы быть в развитии региона, – во-первых, туристическая индустрия; во-вторых, индустрия, связанная с переработкой, которая работает на этот основной наш кластер населения, который расположен между Москвой и Питером. Это могут быть российские, иностранные инвесторы», – отметил он.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Митин подал в отставку с поста губернатора Новгородской области. Ранее «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщали, что, скорее всего, новым новгородским губернатором станет Никитин.

На прошлой неделе в отставку ушли два губернатора: глава Пермской области Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Наблюдатели ожидают, что на этой неделе будет еще несколько отставок. Так, возможно, уйдут по собственному желанию губернаторы Рязанской, Ивановской, Свердловской и Нижегородской областей, а также глава Карелии, который, по данным источников, уже написал прошение об отставке. Все предполагаемые участники «расстрельного списка», говорят источники, вызвали недовольство Кремля из-за срыва государственных программ, слабых экономических показателей и коррупционных скандалов.

Москва, Полина Николаева

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