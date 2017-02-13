Еще один с вещами на выход: глава Карелии вот-вот уйдет в отставку / Заявление уже написано, говорят источники

Публикации за 13.02.17

Глава Карелии Александр Худилайнен уйдет в отставку по собственному желанию уже на этой неделе. Новым руководителем республики источники называют директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Артура Парфенчикова, сообщает РИА Новости.

Источник агентства заявил: «Отставка Худилайнена будет уже на этой неделе, на его место будет назначен Парфенчиков, практически нет сомнений».

«Вести Карелии» со ссылкой на свои источники также сообщают о скорой отставке Худилайнена и называют дату – 16 февраля. В субботу приглашенный в Москву Александр Худилайнен написал заявление с просьбой об отставке, датировав его днем ранее. На 22 февраля он запланировал прощальный банкет, рассказали источники в правительстве республики.

«Ведомости» со ссылкой на свои источники на прошлой неделе сообщили, что Худилайнен может отправиться, а его преемником, по версии газеты, станет руководитель Рослесхоза и уроженец Петрозаводска Иван Валентик.

Сегодня утром стало известно, что подал в отставку еще один губернатор – Новгородской области – Сергей Митин. Слухи о его отставке появились несколькими днями ранее. Отставку Худилайнена также анонсировали ранее.

На прошлой неделе в отставку ушли два губернатора: глава Пермской области Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Наблюдатели ожидают, что на этой неделе будет еще несколько отставок. Так, возможно, уйдут по собственному желанию губернаторы Рязанской, Ивановской, Свердловской и Нижегородской областей. Все предполагаемые участники «расстрельного списка», говорят источники, вызвали недовольство Кремля из-за срыва государственных программ, слабых экономических показателей и коррупционных скандалов.

На прошлой неделе в правительстве Карелии опровергали скорую отставку Худилайнена, заверяя, что это всего лишь слухи.

Петрозаводск, Полина Николаева

Петрозаводск. Другие новости 13.02.17

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