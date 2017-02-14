Песков об отставках губернаторов: не ищите «подковерных процессов»

Публикации за 14.02.17

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неуместным искать какие-либо «подковерные процессы» в досрочных отставках нескольких губернаторов.

По словам представителя Кремля, губернаторы, принимающие решение о досрочном сложении полномочий, подстраиваются под существующий электоральный календарь. «Президент неоднократно с ними встречался и неоднократно весьма позитивно отзывался о результатах работы. Поэтому каких-то оснований искать здесь подковерные процессы я не считал бы уместным. Почему синхронизировано? Это ротационный процесс», – цитирует Лента.Ру слова Пескова.

Он добавил, что руководители регионов, сложившие полномочия по собственной инициативе, находились во главе субъектов федерации не один год и были на хорошем счету у президента.

Напомним, с начала февраля по России пошла волна отставок губернаторов. По мнению экспертов, «с вещами на выход» отправятся главы семи регионов. Уже ушли глава Пермской области Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын, вчера подал в отставку губернатор Новгородской области Сергей Митин, сегодня – Рязанской области Олег Ковалев. Ожидаются отставки глав Ивановской, Свердловской и Нижегородской областей, а также Карелии. Все предполагаемые участники «расстрельного списка», говорят источники, вызвали недовольство Кремля из-за срыва государственных программ, слабых экономических показателей и коррупционных скандалов.

Москва, Зоя Березина

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