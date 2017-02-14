Путин принял отставку рязанского губернатора и назначил его сменщика

Публикации за 14.02.17

Президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Рязанской области Олега Ковалева «по собственному желанию». Соответствующий указ подписал глава государства, передает пресс-служба Кремля.

Президент назначил врио главы региона депутата Госдумы от «Единой России» 45-летнего Николая Любимова.

В ходе встречи с главой государства Любимов принял предложение Путина возглавить Рязанскую область и пообещал сделать все, чтобы рязанцам «жилось намного лучше».

«Думаю, что очень богатый потенциал, в том числе и человеческий потенциал этой области, можно намного более серьезно развить, – сказал Любимов. – Хотя сделано очень много хорошего, мы видим, в последние годы губернатором, его командой». Путин пожелал ему успехов.

Ранее сегодня губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал заявление о досрочном сложении полномочий. По его словам, он решил не выдвигаться на новый срок. Ковалев руководил регионом с апреля 2008 года. В 2012 году он получил мандат на второй срок по итогам губернаторских выборов.

За последние две недели в отставку подали губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не искать каких-либо «подковерных процессов» в досрочных отставках нескольких губернаторов. По словам представителя Кремля, главы регионов, принимающие решение о досрочном сложении полномочий, подстраиваются под существующий электоральный календарь.

Отметим, что до избрания в Госдуму Любимов возглавлял Законодательное собрание Калужской области. В 2011-2015 гг он занимал должность замгубернатора Калужской области, ранее, в 2007-2010 гг, Любимов был главой Калуги.

Москва, Светлана Петрова

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