NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 14.02.17

Путин принял отставку рязанского губернатора и назначил его сменщика
Николай Любимов, фото пресс-службы Кремля

Путин принял отставку рязанского губернатора и назначил его сменщика

Президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Рязанской области Олега Ковалева «по собственному желанию». Соответствующий указ подписал глава государства, передает пресс-служба Кремля.

Президент назначил врио главы региона депутата Госдумы от «Единой России» 45-летнего Николая Любимова.

В ходе встречи с главой государства Любимов принял предложение Путина возглавить Рязанскую область и пообещал сделать все, чтобы рязанцам «жилось намного лучше».

«Думаю, что очень богатый потенциал, в том числе и человеческий потенциал этой области, можно намного более серьезно развить, – сказал Любимов. – Хотя сделано очень много хорошего, мы видим, в последние годы губернатором, его командой». Путин пожелал ему успехов.

Ранее сегодня губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал заявление о досрочном сложении полномочий. По его словам, он решил не выдвигаться на новый срок. Ковалев руководил регионом с апреля 2008 года. В 2012 году он получил мандат на второй срок по итогам губернаторских выборов.

За последние две недели в отставку подали губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не искать каких-либо «подковерных процессов» в досрочных отставках нескольких губернаторов. По словам представителя Кремля, главы регионов, принимающие решение о досрочном сложении полномочий, подстраиваются под существующий электоральный календарь.

Отметим, что до избрания в Госдуму Любимов возглавлял Законодательное собрание Калужской области. В 2011-2015 гг он занимал должность замгубернатора Калужской области, ранее, в 2007-2010 гг, Любимов был главой Калуги.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 14.02.17

Банковский сектор России увеличил прибыль в 3,5 раза. Кредитование реального сектора экономики сократилось. / Песков об отставках губернаторов: не ищите «подковерных процессов». / Накануне выборов в избиркоме Екатеринбурга прошли кадровые перестановки.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter