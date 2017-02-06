Ротация губернаторов продолжится: федеральные политологи оценивают шансы Куйвашева 50 на 50

Публикации за 06.02.17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обновление губернаторского корпуса – это постоянный ротационный процесс и эта линия будет продолжена. При этом представитель Кремля отметил, что изменения в руководстве регионов России не являются кампанией, преследующей определенные цели. Комментарий пресс-секретаря главы государства стал ответом на ранее появившуюся в СМИ информацию о скорой отставке глав пяти регионов России. После ухода губернатора Пермского края Виктора Басаргина опрошенные NDNews.ru эксперты оценили шансы еще одного «кандидата на вылет», упомянутого в списке, – губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, смена губернаторов в регионах так или иначе будет связана с предстоящей президентской кампанией в 2018 году. «Очевидно, что электорально значимые регионы будут рассматриваться с точки зрения возможности губернаторов обеспечить красивые и бесскандальные выборы президента. Руководители регионов не должны тянуть результаты вниз своим антирейтингом. В этом главная проблема Евгения Куйвашева, у него нет гарантий безболезненного прохождения выборов 2018 года. Хотя если рассматривать условную пятерку кандидатов на вылет, я бы поставил Куйвашева ближе к концу списка. У глав Рязанской области и Бурятии трудностей явно больше», – отметил эксперт.

Попадание свердловского губернатора в «расстрельный список» политологов не удивляет. Как считает Калачев, у Куйвашева была та же ошибка, что у Басаргина, – проблема в общении с региональными элитами. Но за счет альянса с администрацией Екатеринбурга главе Свердловской области в последнее время удалось преодолеть трудности.

Но видимо, не все. «У Куйвашева, как и у Басаргина, была «двойка» в рейтинге политической выживаемости за декабрь, – говорит политолог Евгений Минченко. – Поэтому свердловский губернатор остается в группе риска. Вместе с тем есть ряд факторов, которые могут сохранить его позиции. Он пришел к межэлитному балансу в регионе – снижение роли Уралвагонзавода в Свердловской области (корпорация передана Ростеху), по политическим амбициям команды Вексельберга был нанесен удар, есть коалиция с Екатеринбургом».

Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев считает, что политическое перемирие между областью и городом не сделало Евгения Куйвашева сильным губернатором: «Очевидно, что у руководителя Куйвашева есть слабости, но не факт, что у федерального центра есть кандидаты лучше него. Свердловская область – сложный регион, имеет внутренние конфликты. Нет гарантий, что новое назначение [губернатора], если оно состоится, будет более удобным и безопасным для федерального центра. Так что шансы Куйвашева, скорее, 50 на 50, и надо ждать, что решит федеральный центр».

Константин Калачев предположил, что в случае отставки на смену Куйвашеву может прийти человек более жесткий, который начнет закручивать гайки. «Свердловская область и Екатеринбург – это страна в стране, территория, где много групп влияния, где живут люди продвинутые, с критическим мышлением. Губернатору нужно создать хорошую команду для противостояния этим вызовам», – заключил эксперт.

Москва, Валентина Ярославцева

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