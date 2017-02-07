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Екатеринбург

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Публикации за 07.02.17

Заседание правительства началось в атмосфере нервозности: все обсуждают отставки в губернаторском корпусе (ФОТО)

Заседание правительства началось в атмосфере нервозности: все обсуждают отставки в губернаторском корпусе (ФОТО)

Очередное заседание правительства Свердловской области сегодня проходит в нервной обстановке. Накануне стало известно о второй губернаторской отставке с начала недели, а глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, как известно, также вошел в .

Как передает корреспондент NDNews.ru, на заседание кабмина Евгений Куйвашев сегодня опоздал. По некоторым данным, глава региона не хотел заходить в зал под объективом телекамер и дожидался, когда журналисты уйдут на другой этаж.

Заседание 10 минут как началось, кресло председательствующего свободно
Заседание 10 минут как началось, кресло председательствующего свободно

Открывая совещание, губернатор вел себя не слишком уверено – читал по бумажке и часто спотыкался. Среди министров и замгубернатора, напротив, было заметное оживление. Перед началом заседания два первых вице-губернатора Владимир Тунгусов и Алексей Орлов активно перешептывались. Министр ЖКХ Николай Смирнов пришел в приподнятом настроении, другие члены кабмина переговаривались даже во время доклада начальства. У журналистов сложилось впечатление, что тема «Иннопрома», которую обсуждали на заседании, министров волнует меньше всего.

Напомним, в понедельник утром появилась информация со ссылкой на источник УВП администрации президента РФ о том, что в скором времени состоятся отставки пяти глав регионов России. В списке был упомянут и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Вслед за этим добровольно сложили с себя полномочия два «фигуранта» списка – глава Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии . Федеральные политологи не исключают, что Евгений Куйвашев их судьбу – его шансы . Поэтому сейчас свердловский истеблишмент включился в режим активного ожидания.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.02.17

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