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Публикации за 07.02.17

Продолжение «списка пяти»? Свердловская делегация отправляется в Москву по очень важному делу

Продолжение «списка пяти»? Свердловская делегация отправляется в Москву по очень важному делу

Делегация Свердловской области отправится в Москву. В ее составе будут губернатор Евгений Куйвашев и его первый зам Владимир Тунгусов. На фоне общей нервозности, связанной с отставками глав регионов из т.н. списка пяти, истинные цели поездки особенно будоражат умы.

По данным NDNews.ru, выезд был запланирован на сегодня, а пребывание руководства области растянуто до пятницы. Слухи вокруг поездки связаны, в основном, с отставками руководителей субъектов, попавших в «расстрельный список», опубликованный накануне в «Ведомостях». Сегодня свой пост покинул глава Бурятии Вячеслав Наговицын, а днем ранее, в понедельник, сложил полномочия губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

Последнего политологи называют креатурой московского мэра Сергея Собянина, как и свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Политологи по-разному расценивают факт отставки Басаргинга – станут ли «двигать» второго его представителя? С другой стороны, врио главы Прикамья Решетников тоже представитель «собянинской группы», поэтому отставка Басаргина была компенсирована возможностью выбрать другого пермского губернатора.

Кроме того, оба отправленных в отставку губернатора были «двоечниками» согласно последнему рейтингу выживаемости глав регионов «Петербургской политики» и «Минченко консалтинг». Такую же оценку получил и Евгений Куйвашев, которого назвали одним из претендентов на выбывание.

Впрочем, как пояснил NDNews.ru глава департамента информполитики губернатора области Александр Иванов, визит действительно запланирован, но только на завтра. Губернатор и его окружение пробудут в столице один день. «Там пройдет координационный совет по Чемпионату мира по футболу. Это, и только это, цель поездки. Ну, и еще запланирован ряд встреч с представительствами, но они носят исключительно рабочий характер», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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