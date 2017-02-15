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Политика

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Публикации за 15.02.17

Путин поставил во главе Карелии главного судебного пристава РФ / Источник: больше отставок губернаторов не будет

Путин поставил во главе Карелии главного судебного пристава РФ Источник: больше отставок губернаторов не будет

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Карелии Александра Худилайнена по собственному желанию и ожидаемо назначил врио руководителя республики Артура Парфенчикова, освободив его от должности главы Федеральной службы судебных приставов. Указ об этом сегодня подписал глава государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня же Путин провел встречу с Парфенчиковым в Кремле, в ходе которой предложил ему возглавить Карелию. Тот согласился: «Это очень ответственно – вернуться на родину и там работать».

По словам Парфенчикова, в Карелии «есть определенные проблемы и есть сложные социальные вопросы». «Думаю, что они решаемы», – сказал он на встрече с президентом РФ.

Парфенчиков отметил, что в решении проблем республики необходимо рассчитывать на свои силы. Вместе с тем он выразил надежду на поддержку федерального центра и внимание главы государства к вопросу развития региона.

Как сообщал «Новый День», Худилайнен подал в отставку сегодня утром, став пятым за последние две недели губернатором региона, покинувшим свой пост досрочно. Ранее ушли со своих должностей глава Пермской области Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Новгородской области Сергей Митин, Рязанской – Олег Ковалев. Также среди возможных отставников упоминались главы Ивановской и Свердловской областей. Все предполагаемые участники «расстрельного списка», говорят источники, вызвали недовольство Кремля из-за срыва государственных программ, слабых экономических показателей и коррупционных скандалов.

Впрочем, по данным источника «Интерфакса» во властных структурах, больше отставок глав регионов не будет. Собеседник агентства отметил, что действующие губернаторы продолжат работу до очередных региональных выборов, намеченных на сентябрь 2017 года. Источник подчеркнул, что кадровые решения были основаны «не на лоббистских усилиях тех или иных групп, а на объективных показателях работы глав субъектов».

Москва, Светлана Петрова

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