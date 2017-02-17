И.о. руководителя ФССП назначен первый зам ставшего главой Карелии Парфенчикова

Публикации за 17.02.17

Исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России назначен Сергей Сазанов – первый заместитель экс-главы службы Артура Парфенчикова, который был назначен главой Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.

Сазанов родился 11 января 1970 года. Кандидат юридических наук. С 1999 года работал в территориальных органах Минюста РФ. В 2005 году был назначен заместителем директора ФССП, а в 2006-м – первым заместителем главы службы.

Парфенчиков 15 февраля указом президента РФ Владимира Путина был назначен врио губернатора Республики Карелии после досрочной отставки Александра Худилайнена с этого поста.

Москва, Зоя Березина

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