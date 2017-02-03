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Екатеринбург

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Публикации за 03.02.17

Как «подрастала» экономика в пятилетку Куйвашева: забастовки, голодовки, митинги (ВИДЕО)

Как «подрастала» экономика в пятилетку Куйвашева: забастовки, голодовки, митинги (ВИДЕО)

Странный отрыв от реальности, который продемонстрировал действующий губернатор области Евгений Куйвашев в своей программной статье, продолжает удивлять. В том числе – в экономической сфере.

Практически каждый день прокуратура и СК сообщают о многомиллионных долгах перед работниками различных предприятий. Сегодня, например, стало известно о том, что ООО «Уральская производственная компания» (дочка Северского трубного завода), находящееся в предбанкротном состоянии, не рассчиталось с сотрудниками за несколько месяцев. , они не получила положенные выплаты с июня по сентябрь. По-прежнему не разрешена ситуация с бастующими по той же причин водителями автобусов из Сысерти.

Но губернатор рисует совсем другую картину. «Своей главной целью я считал сохранение промышленного комплекса Урала и защиту людей. Сейчас, спустя пять лет, можно сказать, что цель в значительной степени достигнута: все эти годы рос выпуск продукции, шла модернизация оборудования, строились новые предприятия, сохранены и приумножены рабочие места, созданы необходимые предпосылки для строительства, роста заработной платы… Экономика региона доказала, что она способна выдержать любые конъюнктурные стрессы, создана необходимая инфраструктура, есть энергетические и кадровые ресурсы», – рапортует он, чем еще больше убеждает в том, что единственный адресат его послания находится отнюдь в Свердловской области, а в Кремле.

Заявления о том, что на протяжении пяти лет в регионе массово преумножались рабочие места и поднимались заводы, для уральцев выглядят, мягко говоря, преувеличением. Список территорий, в которых банкротились предприятия, голодали и бастовали люди, во многом совпадает со списком муниципалитетов области – Краснотурьинск, Реж, Артемовский, Дегтярск, Нижний Тагил, Асбест, Сысерть, Березовский, Верхняя Синячиха, Пышминский район… NDNews.ru вспомнил только самые вопиющие случаи и предлагает нашим зрителям и читателям самим ответить на вопрос – действительно ли экономика области так стрессоустойчива, или к ней больше подойдут другие эпитеты.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Антон Гуськов

Екатеринбург. Другие новости 03.02.17

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