Предбанкротная «дочка» Северского трубного завода задолжала сотрудникам зарплату с июня

Публикации за 03.02.17

В Полевском возбуждено уголовное дело из-за долгов по зарплате. ООО «Уральская производственная компания», находящееся в предбанкротном состоянии, не рассчиталось с сотрудниками за несколько месяцев.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, задолженность по зарплате в сумме более 4 млн рублей образовалась перед 77 сотрудниками, они не получила положенные выплаты с июня по сентябрь, хотя до октября предприятие вело работу. По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, где было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы»). Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, подозреваемый – директор предприятия. При этом, по данным следователей, долг копился с мая, и у директора возможность заплатить деньги людям была, поскольку расчеты за потребленную электроэнергию, а также с контрагентами предприятия в указанный период времени производились. Ранее прокуратура отправляла в суд 69 заявлений о вынесении судебных приказов в пользу работников о взыскании задолженности по зарплате, суд требования удовлетворил.

Отметим, согласно базе «Контур-Фокус», одним из учредителей компании является Северский трубный завод. С конца октября прошлого года в отношении «Уральской производственной компании» было введено наблюдение. Первоначально с заявлением о банкротстве обратилось ООО «Веста», предприятие требует 4,5 млн рублей. К этому времени свои требования заявили еще три компании, в том числе ПАО «Северский трубный завод». Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 13 апреля.

Полевской, Светлана Загороднева

Полевской. Другие новости 03.02.17

В Верхней Салде задержали подозреваемого в серии нападений на старушек (ФОТО). / 3 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / ФСБ и полиция провели обыски в екатеринбургской штаб-квартире сайентологов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»