Куйвашев отчитался перед депутатами / Но на острые вопросы о детях-сиротах и многодетных семьях отвечать не захотел

Публикации за 11.04.17

Губернатор Евгений Куйвашев сегодня отчитался перед депутатами заксобрания области. Особенностью этого выступления стало то, что губернатор подвёл итоги не только за прошлый год, но и за всю пятилетку своей деятельности в регионе. Доклад о работе губернатора и правительства в существенной мере превратился в рассказ об успехах отдельных отраслей промышленности, а вот многие острые вопросы депутатов остались без ответов.

Губернатор начал выступление с традиционной мантры последних лет – о непростом международном положении, новых экономических условиях и необходимости импортозамещения. Вероятно, для пущей убедительности депутатам в это время демонстрировали слайд с портретом президента Владимира Путина.

По оценке Куйвашева, с 2012 по 2017 гг.. в Свердловской области была проделана огромная работа, результаты которой может видеть каждый. В список достижений областной власти, как и в прошлые годы, были включены объекты крупнейших промышленных корпораций. В частности, он упомянул сдачу в эксплуатацию таких крупных объектов, как ТЭЦ Академическая (ПАО Т ПЛюс), Серовская ГРЭС (ОГК-2), новый энергоблок БАЭС (Росатом), а также рост доли машиностроительных предприятий в ВРП.

Одну из самых острых тем последних недель – перенос выставки вооружений из Нижнего Тагила в Подмосковье – губернатор вниманием не обошёл, но заявил, что перспективы у полигона «Старатель» по-прежнему прекрасные, так как теперь там будет проводиться демонстративный показ военной техники. «И даже не раз в два года, как РАЕ, а ежегодно», – подчеркнул губернатор, очевидно, не желая видеть разницы между масштабом этих двух мероприятий.

Не обошлось и без упоминаний об Иннопроме и Уральской инженерной школе как основе инновационной экономики. Однако, когда губернатор перешёл к прогнозам на будущее, выяснилось, что ситуация не такая уж и радужная: по словам Куйвашева, в некоторых отраслях промышленности износ оборудования превышает 60 процентов, и сделать что-то без привлечения «длинных денег» в этой ситуации невозможно. «Необходим кратный рост инвестиций. У нас не должно быть территорий, неинтересных для инвесторов», – подчеркнул губернатор. Одним из перспективных направлений для инвесторов Евгений Куйвашев назвал переработку отходов: «Мы огромные средства зарываем в землю».

Среди вопросов, которые задали губернатору депутаты, превалировали темы здравоохранения и ЖКХ. В частности, Куйвашеву поставили в вину нехватку врачей и оптимизацию медучреждений без учёта мнения населения. Губернатор на это заявил, что оптимизация и в самом деле не всегда проходила идеально. «Действительно, были случаи оптимизации без учёта мнения населения. Но полтора года назад было дано распоряжение, чтобы этого больше не было», – заявил он, фактически переложив ответственность на бывшего министра здравоохранения Аркадия Белявского. Кроме того, губернатор снова напомнил депутатам о необходимости «жить по средствам». «Мы должны финансировать пустующие койки, или направить эти средства на другие цели?" – воззвал он к сознательности депутатов. Об областном фонде капремонтов губернатор категорически заявил, опровергая слова одного из депутатов: «Это не МММ и не пирамида», и заверил, что сейчас фонд, в отличие от 2015 года, работает достаточно успешно.

Отметим, что вопросы, ранее переданные губернатору для подготовки доклада, он задел, но несколько абстрактно. Говоря о ситуации с муниципальным транспортом в Екатеринбурге, он заявил, что оптимизация маршрутной сети необходима, но от прямого ответа об областных субсидиях МУПам ушёл. Ответ на вопрос эсеров о состоянии питьевой воды в Нижнем Тагиле свёлся к тому, что в регионе реализуются многочисленные экологические программы, например, программа «Родники». Вопросы об обеспечении жильём детей-сирот и строительстве инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей остались без ответа.

Добавим, что губернатор не преминул в очередной раз рассказать о своей «пятилетке развития», которая должна сделать Свердловскую область одним из трёх регионов лидеров в стране. Судя по реакции депутатов, особого интереса эта тема не вызвала.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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