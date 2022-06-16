Стала известна дата отчета Куйвашева перед заксобранием

Стала известна дата ежегодного выступления губернатора Евгения Куйвашева перед региональным заксобранием.

Как сообщил «Новому Дню» один из депутатов, глава региона появится в заксо на ближайшем пленарном заседании, 28 июня. Это будет последний ежегодный доклад Куйвашева в этом сроке его губернаторских полномочий. Напомним, накануне губернатор подал документы в избирком для участия в сентябрьских выборах от партии «Единая Россия».

Как уже сообщал «Новый День», 5 лет назад в выборный год Евгений Куйвашев выступил перед областными депутатами раньше обычного – 11 апреля. Тогда он подвел итоги не только за прошедший 2016 год, но и за всю пятилетку своей деятельности в регионе.



Екатеринбург, Евгения Вирачева

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