Евгений Куйвашев выдвинулся на губернаторские выборы

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев предоставил в региональный избирком документы, необходимые для выдвижения на выборы высшего должностного лица региона.

Как сообщили в областном избиркоме, действующий глава области стал первым, кто это сделал.

Напомним, накануне прошла региональная конференция партии «Единая Россия». Результаты процедуры тайного голосования по выдвижению кандидата на должность губернатора Свердловской области были следующими: за Евгения Куйвашева отдано 197 голосов, за его соперника по праймериз Дмитрия Жукова – пять голосов.

Как уже сообщал «Новый День», выдвижение кандидатов в губернаторы продлится до вечера 22 июля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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