Конференция «Единой России» выдвинула Куйвашева в губернаторы

Сегодня на свердловской региональной конференции партии «Единая Россия» делегаты решили, что их кандидатом в губернаторы на сентябрьских выборах станет действующий глава региона Евгений Куйвашев.

Как сообщает пресс-служба СРО ЕР, результаты процедуры тайного голосования по выдвижению кандидата на должность губернатора Свердловской области были следующими: за Евгения Куйвашева – 197 голосов, за его соперника по праймериз Дмитрия Жукова – пять голосов.

До начала голосования, выступая перед однопартийцами, Евгений Куйвашев подчеркнул промышленный потенциал Свердловской области, заявив, что на Урале давно уже производятся не только танки и ракеты, но и сложные титановые сплавы, медицинское оборудование, трубы, трамваи, электровозы. По словам губернатора, в следующие 5 лет крупнейшие предприятия области – УВЗ, НТМК, УГМК, РМК, «ВСМПО-Ависма», ЗиК и другие, будут производить всю продукцию, необходимую для региона и для страны в целом.

Как уже сообщал «Новый День», 8 июня на заседании президиума политсовета для участия в губернаторских праймериз ЕР были предложены два кандидата. Председатель заксо Людмила Бабушкина предложила включить в список Евгения Куйвашева. Второго участника предложил вице-губернатор Олег Чемезов – им стал руководитель регионального исполкома Дмитрий Жуков.

Добавим, выдвижение кандидатов на губернаторские выборы официально началось 12 июня и продлится до 22 июля. «Новый День» уже составил примерный список возможных участников кампании.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»