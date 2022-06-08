В губернаторских выборах примут участие пять партий. Список кандидатов

В Свердловской области в ближайшие дни начнется выдвижение кандидатов в губернаторы. По данным «Нового Дня», в избирательной кампании примут участие пять партий. Официально имена претендентов будут оглашены на региональных партийных конференциях, но предварительный список участников выборов уже известен.

«Единая Россия»

По результатам символичных партийных праймериз на выборы будет выдвинут действующий губернатор Евгений Куйвашев, который получил личное одобрение президента РФ Владимира Путина. Решение о выдвижении будет принято 14 июня.

КПРФ

По данным источников агентства, кандидатом от КПРФ станет первый секретарь обкома Александр Ивачев. Коммунисты недавно активизировались в общественной повестке и пытаются поймать «протестную» волну. В частности, екатеринбургские депутаты от КПРФ выступают за возвращение Краснознаменной группы на Плотинку, эту тему поддержал и депутат заксобрания Ивачев.

«Справедливая Россия – за правду»

Согласованным кандидатом от эсеров стал депутат Госдумы и политтехнолог Андрей Кузнецов. Его кандидатура для участия в губернаторских выборах рассматривалась еще зимой. Яркая фигура в партии, православная активистка Оксана Иванова станет помощником кандидата в этой избирательной кампании. «В моем окружении есть люди, которые хотели бы видеть меня народным губернатором, который выражает нематериальные, духовные интересы населения. Но это разговоры моих сторонников, не более того», – ответила Оксана Иванова на вопрос «Нового Дня» о возможном будущем участии в кампании.

ЛДПР

Партия объявит своего кандидата 18 июня на региональной конференции. Как сообщил агентству координатор реготделения Александр Каптюг, кандидат уже определен, но его имя пока держится в секрете.

«Новые люди»

На губернаторских выборах в Свердловской области от партии будет выдвигаться депутат Госдумы Александр Демин. Информацию подтвердил «Новому Дню» координатор реготделения Рант Агаджанян. «Мы сейчас собираем пакет документов для выдвижения, официальное решение будет принято на конференции 19 июня. Для прохождения муниципального фильтра ведем переговоры с депутатами в тех муниципалитетах, где «Новые люди» показали хороший результат. Я думаю, нам под силу собрать необходимые 120 подписей», – прокомментировал собеседник агентства.

«Яблоко»

Партия планировала принять участие в губернаторских выборах, но все изменилось после 24 февраля, сообщил «Новому Дню» член федерального бюро партии Максим Петлин.

«Лично мое мнение – нам сейчас не стоит участвовать в выборах губернатора. Хотя мы обсудим это решение с федеральным руководством. Да, зимой мы вели переговоры, как пройти муниципальный фильтр, чтобы нам хотя бы не мешали собирать депутатские подписи в поддержку. Но я не представляю, как это делать сейчас в нынешней политической ситуации. «Яблоко» выступает против спецоперации на Украине, и как нашему кандидату вести агитацию с этих позиций и не попасть под уголовное преследование – я не знаю. Вероятно, «Яблоко» примет участие в муниципальных выборах в сентябре. У нас есть активисты в Сухом Логу, которые агитируют за лавочки и мусорные контейнеры. Об этом, наверное, можно говорить. Если люди хотят стать кандидатами и работать, то почему нет», – отметил Петлин.

Напомним, выдвижение кандидатов в губернаторы начнется на следующий день после официальной публикации постановления о назначении выборов. Пока оно не опубликовано. Согласно областному избирательному кодексу, выдвигать кандидатов в губернаторы могут только политические партии – самовыдвиженцев на выборах не будет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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