Нести тяжело, а бросить жалко. Зачем «Единая Россия» проводит праймериз для губернаторских выборов

«Единая Россия» в Свердловской области определила двух участников праймериз на губернаторские выборы: Евгения Куйвашева и Дмитрия Жукова. Голосование членов партии и выявление победителя произойдет 14 июня на региональной конференции партии, хотя результат всем давно известен. «Новый День» спросил у политолога Сергея Мошкина, зачем «Единой России» вообще нужны символические праймериз.

«Праймериз, или предварительное голосование внутри партии, было списано с американской модели много лет назад. Но эта процедура работает только в условиях честного выявления победителя. Кто выиграл – тот и идет на выборы. «Единая Россия» перешла на эту модель, чтобы показать себя демократичной партийной организацией. Мол, мы открытые, мы принимаем решения не кулуарно, а опираясь на волю избирателей и членов партии. Но с самого первого года использования модель праймериз в «Единой России» стала давать сбой. Иногда побеждал не тот кандидат, что был нужен, и приходилось его уговаривать отказаться от выдвижения. В Свердловской области была яркая история с актрисой Юлией Михалковой, которая заняла высокое место по итогам праймериз для выдвижения в Госдуму, но ее уговорили сняться.

Со временем «Единая Россия» усложнила процедуру праймериз, чтобы снизить затраты. Появились четыре модели голосования: от партийных выборщиков до счетных участков, на которые приходят избиратели. И сейчас партия оказалась в странной ситуации. С одной стороны, праймериз – это абсолютная имитация, способ легализовать давно принятое кабинетное решение. Кто пойдет на губернаторские выборы, давно определяет не партия, а администрация президента. С другой стороны, «Единая Россия» не может отказаться от этой процедуры, а иначе ее посчитают не такой демократичной, как раньше. Тем более что модель внутрипартийного голосования используют другие партии. Например, перед последними выборами в Госдуму праймериз проводили «Новые люди». По факту «Единая Россия» оказалась в ловушке. Все тяготятся этой процедурой, но отказаться от нее не могут», – отметил Сергей Мошкин.

Добавим, что 11 сентября выборы пройдут еще в 50 муниципалитетах Свердловской области, где жители будут избирать новые составы дум. Самые крупные кампании намечаются в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Новоуральске, Серове, Сысерти и Асбесте – там «Единая Россия» также объявила праймериз, в которых задействуют выборщиков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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