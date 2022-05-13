На праймериз ЕР пошли кандидаты от 18 до 76 лет. Действующих депутатов немного

Сегодня в 17:00 завершается выдвижение на праймериз «Единой России» по выборам муниципальных депутатов. На места в думах семи городов, в каждом из которых живет более 50 тысяч избирателей, претендуют около 300 человек. Здесь голосование по отбору кандидатов в депутаты пройдет онлайн с 23 по 29 мая. Впервые кампания проходит в условиях, когда почти все руководители местных ячеек ЕР являются мэрами соответствующих городов. А вот действующих депутатов на праймериз сравнительно немного.

Нижний Тагил

Во втором по величине городе Свердловской области в этом году впервые состоятся выборы без кандидатов по партийным спискам, только по 25 одномандатным округам. Конкуренция довольно высокая: на праймериз ЕР записались 59 человек, среди которых 43 мужчины и 16 женщин. При этом только 23 участника беспартийные. Остальные – или члены, или сторонники ЕР.

Из действующей думы на праймериз выдвинулись 10 депутатов, в том числе спикер Вадим Раудштейн. Его конкурент по округу – беспартийный специалист УВЗ Иван Кукарцев.

Интересно, что на праймериз ЕР в тагильскую думу заявился бывший депутат Государственной думы Алексей Балыбердин, который не смог попасть в федеральный парламент в 2021 году.

Первоуральск

В Первоуральске дума избирается по 25 одномандатным округам. На праймериз заявились 53 участника – 36 мужчин и 17 женщин. Действующих депутатов сравнительно немного – 10, среди них спикер Галина Селькова. Бывший руководитель местных единороссов, депутат Наталья Воробьева, на праймериз не идет. Как и в большинстве других городов, теперь ячейкой здесь руководит мэр – Игорь Кабец. Существенная часть участников работает на ПНТЗ.

Отметим, что именно в Первоуральске зарегистрирован самый молодой в области участник праймериз – 18-летний учащийся колледжа Владислав Коваленко.

Серов

Серов интересен тем, что в нем выборы, а значит, и праймериз ЕР, пройдут по пяти пятимандатным округам. Чтобы они считались конкурентными, достаточно, чтобы в каждом из округов выдвинулись по шесть кандидатов, то есть необходимый минимум для праймериз в Серове – 30 человек. На момент написания материала зарегистрировался 31 участник: 17 мужчин, 14 женщин. Из действующих депутатов на праймериз пошли 13, в том числе председатель Ирина Адамович. По одному округу с ней идет сотрудник Богословского рудоуправления Михаил Бидаев. Беспартийными являются 14 участников праймериз, членами партии – 9, еще 8 – сторонники.

Новоуральск

В Новоуральске пройдут выборы по 20 одномандатным округам. На праймериз заявился 41 человек, 30 мужчин и 11 женщин. Среди участников – 12 действующих муниципальных депутатов, в том числе председатель думы Михаил Денисов и его заместитель Александр Волков. Первому противостоит в округе 24-летний Ринат Загидуллин из Новоуральска, второму – секретарь директора детского сада Екатерина Никитина. В целом в Новоуральске число партийных и беспартийных участников ПГ примерно равно. Из «ветеранов» свердловских выборов выдвинулся бывший депутат заксобрания и первый секретарь обкома КПРФ Дмитрий Шадрин, сейчас он – сторонник «Единой России». Добавим, в Новоуральске нет ни одного участника праймериз моложе 32 лет.

Отметим, за время работы действующей думы в атомном городе сменилось несколько глав. Ушли в отставку Александр Баранов и Владимир Цветов. Сейчас Новоуральском руководит Вячеслав Тюменцев, хотя в прошлом году к нему, по слухам, были претензии из-за низких результатов ЕР на выборах в Госдуму.

Полевской

В Полевском выборы и праймериз проходят по десяти двухмандатным округам, всего зарегистрировалось 33 человека – 22 мужчины, 11 женщин от 25 до 59 лет. Среди участников – 10 депутатов, действующий председатель Илья Кочев, по имеющимся данным, идти на второй срок не захотел. Добавим, руководителем местной ячейки является глава города Константин Поспелов.

Асбест

Здесь (число мандатов – 21) для участия в праймериз на момент сдачи материала зарегистрировались 43 человека, в том числе – 31 мужчина и 12 женщин. Среди кандидатов – только пять действующих депутатов, это самых низкий показатель среди районных центров. Большая часть участников (30 человек) – беспартийные. Двум самым младшим участникам по 24 года, старшей – 64. Любопытный факт: на праймериз ЕР в Асбесте пошел пиарщик Вениамин Помазкин, прежде сотрудничавший с партией «Справедливая Россия».

Как уже сообщал «Новый День», муниципальные выборы 2017 года в Асбесте оказались провальными для «Единой России»: 11 мандатов взяла КПРФ, в трех округах победили эсеры, в трех – самовыдвиженцы. По два мандата получили ЛДПР и «Единая Россия». Работа думы шла с многочисленными скандалами – депутатские группы никак не могли договориться между собой. В конце концов в декабре 2021 года руководитель местных единороссов Дмитрий Александрин покинул партийный пост, на его место пришла глава города Наталья Тихонова. Тем не менее Александрин выдвинулся на праймериз, в округе ему противостоит беспартийная Елена Попова – сотрудница «Ураласбеста».

Сысерть

В «уральской Рублевке» выборы проходят по десяти двухмандатным округам. На праймериз зарегистрировались 36 участников, 26 мужчин, 10 женщин. Действующих депутатов – 13, в том числе председатель думы Илья Тугбаев. Интересно, что в Сысерти живет самая пожилая участница праймериз – 76-летняя Людмила Щукина.

Всего в Свердловской области этой осенью пройдут местные выборы в 51 муниципалитете. Но там, где проживает меньше 50 тысяч избирателей, голосование на праймериз ЕР будет внутрипартийным.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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