В Свердловской области началось голосование на праймериз ЕР

В уральских городах, где в сентябре состоятся выборы в местные думы, началось предварительное голосование за кандидатов в кандидаты в депутаты от «Единой России». Оно проходит дистанционно, через партийный сайт.

Начальник отдела агитационно-пропагандистской работы свердловского исполкома ЕР Максим Бестфатер рассказал «Новому Дню», что во время регистрации на сайте избиратель проходит авторизацию, где в том числе определяется его прописка. И по прописке формируется бюллетень. Голосовать за кандидатов в местные думы могут только местные жители. На сегодняшний день зарегистрировались 40 тысяч выборщиков. Голосование продлится до 29 мая. Оно будет рейтинговым, то есть в электронном бюллетене выборщик может поддержать сразу нескольких кандидатов.

По итогам предварительного голосования определятся кандидаты, получившие наибольшую поддержку. Именно они пойдут на выборы от партии власти.

Как уже сообщал «Новый День», электронные праймериз пройдут в семи городах, в каждом из которых живет более 50 тысяч избирателей (Нижний Тагил, Первоуральск, Серов, Новоуральск, Асбест, Сысерть, Полевской). На депутатские кресла претендуют около 300 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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