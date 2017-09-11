Коммунисты отвоевали у единороссов Асбест

Сенсационными оказались предварительные итоги выборов в городскую думу Асбеста: в половине округов большинство голосов получили кандидаты от КПРФ.

Всего выборы проводились по 21 одномандатному округу. Как сообщил первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев, коммунисты побеждают в 11 из них. В трех округах лидируют эсеры, в трех – самовыдвиженцы. По два мандата, по предварительным данным, получат ЛДПР и «Единая Россия», передает «Народное телевидение Асбеста».

Напомним, в Асбесте в течение последнего года шли акции протеста против строительства сурьмяного завода. Направляли его как раз коммунисты во главе с депутатом прошлого созыва Натальей Крыловой. Она же в 2016 году чуть не обошла на выборах в заксобрание бывшего вице-премьера областного правительства Владимира Власова.

Асбест, Евгения Вирачева

Асбест. Другие новости 11.09.17

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