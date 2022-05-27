В Свердловской области в сентябре пройдет 55 избирательных кампаний

В Свердловской области 11 сентября помимо губернаторских выборов пройдут еще десятки избирательных кампаний на местном уровне. Старт им будет дан в период с 12 по 22 июня.

В 50 муниципалитетах жители будут избирать новые составы дум. Всего замещается 799 депутатских мандатов. Самые крупные кампании планируются в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Новоуральске, Серове, Сысерти и Асбесте – там «Единая Россия» уже объявила праймериз.

Также новые думы будут избираться в Алапаевске, Богдановиче, Верхней Салде, Горноуральском округе, Ирбите и Ирбитском городском округе, Кировграде, Красноуральске, Краснотурьинске, Красноуфимске, Лесном, Невьянске, Нижней Туре, Новой Ляле, Пышминском округе, Североуральске, Сухом Логу, Тавде и Туринском округе. А среди небольших муниципалитетов (до 10 тысяч избирателей) выборы местных депутатов пройдут в Бисерти, Волчанске, Гарях, Сосьве, ЗАТО Уральский, в Баженовском, Байкаловском, Краснополянском и Калиновском поселениях. Также местные думы будут выбирать в городских поселках Верхние Серги, Атиг, Нижние Серги, Михайловск, Дружинино, селах Кленовское, Сладковское, Туринская Слобода, Ницинское, Усть-Ницинское, Таборы, деревне Кузнецово. В Заречном поселении Камышловского района жители изберут и думу, и главу.

В целом в свердловских муниципальных выборах могут принять участие свыше 1,3 миллиона избирателей. Кроме того, 11 сентября пройдут довыборы одного депутата в городские думы Алапаевска, Каменска-Уральского и Тугулыма.

Таким образом, всего в Свердловской области в Единый день голосования пройдет 55 избирательных кампаний. Как ранее писал «Новый День», официальное решение о старте губернаторских выборов будет принято 7 июня на заседании регионального парламента. Областной избирком уже установил порядок выдвижения и регистрации кандидатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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