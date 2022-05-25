В Свердловской области началась подготовка к выборам губернатора

Избирательная комиссия Свердловской области установила порядок выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора. Постановления закрепили список документов, которые должны предоставить в избирком участники кампании, а также правила приема и проверки листов поддержки для прохождения муниципального фильтра.

Напомним, официально выборы губернатора назначаются свердловским заксобранием. Выдвижение кандидатов начинается не ранее, чем за 75 дней до Единого дня голосования, который в этом году выпадает на 11 сентября. В Свердловской области претенденты на пост губернатора должны собрать 7,9% подписей муниципальных депутатов и глав муниципалитетов из не менее, чем трех четвертей районов и городских округов. По расчету областного избиркома, каждый кандидат должен собрать от 126 до 132 депутатских подписей.

В данный момент ни один из политиков в Свердловской области публично не заявил о желании участвовать в губернаторских выборах. Действующий глава региона Евгений Куйвашев получил разрешение от президента РФ Владимира Путина баллотироваться на еще один срок.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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