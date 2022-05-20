Куйвашев спросил у Путина разрешения пойти на перевыборы

Сегодня, 20 мая, президент России Владимир Путин побеседовал по видеосвязи со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, который доложил о ситуации в области.

Президент спросил губернатора, чем объясняется сокращение сельхозпроизводства в прошлом году. «Была серьезная засуха», – ответил Евгений Куйвашев.

Затем Евгений Куйвашев спросил у президента благословения на выдвижение на следующие выборы. «Вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, создать хорошую базу для развития области. Я желаю вам успехов. Надеюсь, что продолжите эту работу в таком же ключе», – сказал Путин.

Напомним, Евгений Куйвашев приехал в Екатеринбург из Тюмени, где занимал пост сити-менеджера, в начале 2011 года. Сначала он занимал пост заместителя полпреда, а в сентябре 2011 – возглавил полпредство.

14 мая 2012 года Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Александра Мишарина. Врио губернатора был назначен Евгений Куйвашев. 29 мая 2012 года областное заксо утвердило его кандидатуру на посту губернатора. За него проголосовало 46 из 48 присутствующих депутатов.

В 2017 году «Единая Россия» выдвинула Куйвашева на очередные выборы губернатора, и он победил с результатом 62%. В начале 2022 года Евгений Куйвашев заявил, что его участие или неучастие в следующих выборах будет зависеть от мнения президента.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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