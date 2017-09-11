Понедельник, 11 сентября 2017, 06:52 мск

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Екатеринбург

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Предварительные итоги губернаторских выборов по состоянию на 06:00: сюрпризов нет

Предварительные итоги губернаторских выборов по состоянию на 06:00: сюрпризов нет

Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала предварительные результаты выборов по состоянию на шесть часов утра по местному времени.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к этому часу было обработано 2493 протоколов участковых избирательных комиссий из 2542 (98,07%). Явка избирателей составила 37,01%.

Лидеры губернаторской гонки не изменились. Врио Евгений Куйвашев набирает 62,04%. Вторым идет коммунист Алексей Парфенов – 11,72%. На третьем месте эсер Дмитрий Ионин – 9,06%, на четвертом – либерал-демократ Игорь Торощин – 5,43%. Замыкают список два действующих депутата ЕГД: Константин Киселев («Зеленые») – 4,64%, Дмитрий Сергин (РППС) – 4,03%. В Екатеринбурге результаты несколько отличаются. Здесь в разных районах врио губернатора набрал 47-49%, а результаты его соперников на несколько процентов выше, чем в среднем по области.

На выборах главы Нижнего Тагила уверенно лидирует действующий мэр Сергей Носов. По состоянию на 6 утра он набрал 90,87%. Его ближайший соперник, коммунист Владислав Потанин – 3,87%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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