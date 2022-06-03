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Пятница, 3 июня 2022, 09:01 мск

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СМИ: Медведев встретится с Куйвашевым и другими будущими кандидатами в губернаторы

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в понедельник, 6 июня, встретится с наиболее вероятными кандидатами от партии власти на сентябрьских выборах глав регионов.

По информации газеты «Ведомости», во встрече с бывшим премьером примут участие 12 человек: шесть действующих губернаторов, в том числе Евгений Куйвашев, и шесть – временно исполняющих обязанности главы региона.

Как уже сообщал «Новый День», 20 мая Евгения Куйвашева принял президент Владимир Путин. «Вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, создать хорошую базу для развития области. Я желаю вам успехов. Надеюсь, что продолжите эту работу в таком же ключе», – сказал глава государства.

Вопрос о назначении очередных выборов губернатора Свердловской области региональное заксобрание рассмотрит 7 июня. Тем не менее Евгений Куйвашев пока официально не заявлял о своем участии в кампании. Ожидалось, что свердловские единороссы назовут имена участников губернаторских праймериз 31 мая, но этого не произошло – заседание перенесли на следующую неделю.

Напомним, в этом году глав выбирают в 14 субъектах РФ. В двух из них, Ярославской области и Республике Марий Эл, участвовать в кампании смогут самовыдвиженцы, в остальных – только кандидаты от политических партий.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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