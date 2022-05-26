Стало известно, когда назначат выборы губернатора

Вопрос о назначении очередных выборов губернатора Свердловской области числится под № 1 в проекте повестки пленарного заседания заксо на 7 июня.

Стало известно «Новому Дню», докладчиком выступит председатель комитета по законодательству и общественной безопасности Дмитрий Жуков.

Напомним, накануне, 25 мая, областная избирательная комиссия установила порядок выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора. Постановления закрепили список документов, которые должны предоставить в избирком участники кампании, а также правила приема и проверки листов поддержки для прохождения муниципального фильтра (в Свердловской области он составляет 7,9% или от 126 до 132 депутатских подписей).

Как уже сообщал «Новый День», в пятницу, 20 мая, Евгений Куйвашев получил долгожданное одобрение президента Владимира Путина на следующий срок. Ожидается, что на следующей неделе начнется выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» по выборам губернатора. Для этого будет назначено заседание президиума политсовета регионального отделения ЕР. Кандидатов должно быть как минимум двое. После выдвижения они начнут свою кампанию: будут объезжать территории и встречаться с первичными ячейками. Затем партийная конференция выберет того, кто и станет официальным кандидатом от партии власти.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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